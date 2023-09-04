【繞場一週】 香港國際慈善論壇 推動更平等社會

出席論壇的國際著名演講嘉賓包括：（由左起）2019諾貝爾經濟學獎得主及麻省理工學院福特基金會國際經濟學教授Abhijit Banerjee、節目「Outrage + Optimism」聯合主持人及前聯合國氣候變化總幹事Christiana Figueres、前泰國總理Abhisit Vejjajiva、北京大學新結構經濟學研究院院長及前世界銀行首席經濟學家林毅夫教授、得獎作家Amitav Ghosh和奧斯卡金像獎得主關繼威。

有見及全球不平等的現象日漸加劇，仍有不少民眾缺乏基本醫療保健、房屋、教育，和足以維持生計的工作。Jessie樂見闊別多年，香港國際慈善論壇再次在香港舉行，匯聚專家學者共同探討慈善事業在亞洲及其他地區的發展路向。

由香港賽馬會慈善信託基金舉辦的2023香港國際慈善論壇即將於9月11至12日在西九文化區舉行。今年的主題為「攜手公益 普惠社群」，論壇將借鑑不同國際案例，探討如何通過公益慈善事業推動變革，以更平等方式惠澤社群。

Jessie得知一連兩日的論壇邀請近70位知名演講嘉賓及一眾來自內地以至世界各地的與會者，共同探討推動更平等社會的良方妙策。論壇的議題涵蓋教育鴻溝、醫衛公平、高齡化社會、東西方福利模式等不同範疇。是次論壇為僅限受邀嘉賓的活動。

長久以來，馬會是社會主要協作夥伴。不但透過香港賽馬會慈善信託基金捐助社區夥伴，以及主動開展公益項目，亦會籌辦大型活動，積極協助香港建構一個關愛共融和健康活力的社會。除了捐助各類型慈善項目外，馬會亦重點推動五大策略範疇，包括豐盛耆年及長者服務、兒童及青年發展、人才及業界發展、健康社區及體育及文化。

一如其他慈善捐助項目，馬會對以上計劃的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬及博彩帶來稅款及善款，將博彩及獎券收入回饋香港。

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