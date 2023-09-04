【繞場一週】 香港國際慈善論壇 推動更平等社會

有見及全球不平等的現象日漸加劇，仍有不少民眾缺乏基本醫療保健、房屋、教育，和足以維持生計的工作。Jessie樂見闊別多年，香港國際慈善論壇再次在香港舉行，匯聚專家學者共同探討慈善事業在亞洲及其他地區的發展路向。
由香港賽馬會慈善信託基金舉辦的2023香港國際慈善論壇即將於9月11至12日在西九文化區舉行。今年的主題為「攜手公益 普惠社群」，論壇將借鑑不同國際案例，探討如何通過公益慈善事業推動變革，以更平等方式惠澤社群。
Jessie得知一連兩日的論壇邀請近70位知名演講嘉賓及一眾來自內地以至世界各地的與會者，共同探討推動更平等社會的良方妙策。論壇的議題涵蓋教育鴻溝、醫衛公平、高齡化社會、東西方福利模式等不同範疇。是次論壇為僅限受邀嘉賓的活動。
長久以來，馬會是社會主要協作夥伴。不但透過香港賽馬會慈善信託基金捐助社區夥伴，以及主動開展公益項目，亦會籌辦大型活動，積極協助香港建構一個關愛共融和健康活力的社會。除了捐助各類型慈善項目外，馬會亦重點推動五大策略範疇，包括豐盛耆年及長者服務、兒童及青年發展、人才及業界發展、健康社區及體育及文化。
一如其他慈善捐助項目，馬會對以上計劃的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬及博彩帶來稅款及善款，將博彩及獎券收入回饋香港。
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