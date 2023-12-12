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2023-12-12 07:30:00
日報

【繞場一週】《香港志．自然》　譜寫自然歷史「百科全書」

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環境及生態局局長謝展寰（前排中）、中聯辦宣傳文體部副部長張國義（前排左七）、全國人大常委會香港特別行政區基本法委員會副主任黃玉山教授（前排右六）、行政會議成員暨碳中和及可持續發展委員會主席林正財醫生（前排左三）、馬會董事楊紹信博士（前排右五）、團結香港基金主席暨香港地方志中心主席陳智思（前排右七）及一眾嘉賓主禮《香港志．自然》出版典禮儀式。

香港這片彈丸之地，繁喧市外同時擁有獨特美麗的自然環境。Jessie欣聞，香港地方志中心剛出版的《香港志．自然》全方位紀錄了香港的自然歷史，為城市留存珍貴的文化遺產。

2020年起，香港地方志中心致力為香港編修專屬地方志書，記錄自然、經濟、文化等方面的變遷。中心早前舉辦《香港志．自然》出版典禮暨環境生態論壇，五卷四冊的志書由本港67位專家學者領銜撰寫及擔任評審，首次結合自然科學和人文歷史，以全景方式記錄從古至今香港的建置與地區概況、人口、自然環境、自然資源與生態、環境保護與生態保育的發展歷程，全方位介紹香港自然生態，並展示香港與國家緊密相連的歷史淵源

典禮同場亦舉辦了環境生態論壇，由來自環境科學界別、非政府組織、企業及商界組織的代表分享對本港環保治理及環境、社會和管治議題的見解，共同建設可持續發展的香港。

Jessie得知，馬會慈善信託基金作為《香港志》項目的首席惠澤機構，自2020年起支持首部志書出版，未來將繼續支持《香港志》其他部類的編修工作，為香港和國家立志存史。一如其他慈善捐助項目，馬會對此項目的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，為社會創造就業機會，並帶來稅收及慈善捐款。

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