【繞場一週】香港故宮文化博物館正式開幕

由馬會捐助興建的香港故宮文化博物館，日前正式向公眾開放，是香港的文化和歷史盛事。Jessie與幾位青年朋友亦一馬當先到場參觀，不論場內的珍貴展品，或整個博物館的建築設計，都完美匯聚古今歷史文化精萃，令大家加深認識及欣賞中華文化。

香港故宮文化博物館是慶祝特區成立25周年的亮點項目，並由馬會撥捐35億港元興建，並支持其未來九年部分展覽和教育工作。為表揚馬會的支持，館內學習中心演講廳更特別命名為「香港賽馬會演講廳」，日後將向公眾開展各類教育活動。香港故宮文化博物館讓市民和海外遊客欣賞國家歷史瑰寶之餘，亦實現國家《十四五規劃綱要》明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心的願景。

馬會一直不遺餘力支持特區政府25年來的藝術、文化及保育工作，馬會主席陳南祿在開幕典禮上衷心感謝中央政府、中聯辦，以及特區政府對香港故宮文化博物館的支持，並指項目對香港和馬會均有重大意義。他表示：「第一，這是馬會歷年來最大的單一捐款項目。第二，在香港故宮亮相的珍藏是故宮博物院其中一個最大規模的藏品外借，充分體現了國家對香港的高度重視和支持。透過香港故宮，市民及訪客可以更深入了解和欣賞中國歷史和藝術。」

Jessie得知馬會將透過特區政府慶祝活動「共慶回歸顯關懷」計劃，安排多名青少年和基層市民參觀香港故宮文化博物館，而此計劃亦是早前馬會撥款6億3千萬港元，支持政府慶祝特區成立25周年而舉辦的一系列慶祝活動之一。Jessie深深感受到馬會一直與香港並肩同行，透過其獨特綜合營運模式，增加對社會的貢獻。Jessie深信馬會在日後亦會繼續秉持其致力建設更美好社會的宗旨，為社會注入更多正能量。