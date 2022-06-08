【繞場一週】香港故宮文化博物館 - 「香港賽馬會演講廳」

由馬會支持興建的香港故宮文化博物館將於7月開放予公眾，與市民一同慶祝回歸25周年盛事。為表彰馬會支持香港故宮向世界推廣中華文化傳承，上周正式命名館內學習中心演講廳為「香港賽馬會演講廳」，更公佈馬會將會繼續支持香港故宮未來九年的部分展覽和教育工作。

Jessie知道，香港故宮是由馬會透過其慈善信託基金撥捐35億港元成立，部分捐款會支持其未來9年的部分展覽和教育工作，在本地以至及世界各地推廣中華文化，實現國家《十四五規劃綱要》支持香港發展成為中外文化藝術交流中心的願景。

一如馬會主席陳南祿所說：「香港故宮的成立令多件國寶級文物能薈萃香江，體現了國家對香港的支持和重視。馬會非常榮幸對能夠捐助興建這文化藝術的新地標，未來亦會支持香港故宮的一系列展覽、培育頂尖業界人才，以及舉辦外展項目。以史為借鏡，我深信香港故宮在馬會的支持下，可讓市民及訪港旅客對中華文化歷史有更深入了解，突顯本港作為世界級城市及國際文化大都會的地位。」

得到馬會支持推廣中華文化傳承，香港故宮將在未來9年從三方面著手，包括策展年度大型展覽，展示中國或世界其他地方的文化藝術精粹；培育藝術人才，支持與本地藝術家每年推出一個實驗性質的創新展覽，以全新視角詮釋故宮文化；推出與結合藝術和科技的教育項目，讓學生及公眾以創新、互動的方式學習中華文化。

Jessie深信，香港故宮開幕是特區成立25周年的一大亮點。早前馬會撥款6億3千萬港元，支持政府舉辦一系列慶祝活動，為社會注入更多正能量，繼續秉持其致力建設更美好社會的宗旨，與社會同行，與香港一同成長。