【繞場一週】「香港賽馬會環球衞生研究院」成立 推進疫苗研發

醫務衞生局局長盧寵茂教授（左三）、馬會主席利子厚（右三）、行政總裁應家柏（左一）、港大副校監和香港劍橋校友會創會主席李國寶爵士（右二）、港大校務委員會主席王沛詩（中）、國際疫苗研究所理事長George Bickerstaff（左二）與劍橋大學臨床醫學院院長 Patrick Maxwell 教授（右一）在簽署儀式中合照。

新冠疫情對全球所帶來深遠影響，為應對未來可能再次出現的大型疫症，香港必須居安思危、早作準備。Jessie知道，香港賽馬會已聯同本地和海外院校和機構成立「香港賽馬會環球衞生研究院」全球總部，推動疫苗研發技術，普惠社群。

馬會早前聯同香港大學、劍橋大學、國際疫苗研究所就建立「香港賽馬會環球衞生研究院」的全球總部簽署合作備忘錄。這是全港首個機構，聯同本地和國際院校與研究所，將最先進的疫苗及轉發技術落戶香港，旨在推進疫苗研發，加強本地和區域的防疫準備能力，其主要工作包括流行病學監測、數據分析和建模、疫苗製造研發、構建疫苗平台、疫苗免疫學、能力提升和國際合作。

「香港賽馬會環球衞生研究院」是馬會審批撥捐 30 億港元，支持特區政府加強本港防疫準備和區域聯防聯控的舉措之一。除此之外，馬會亦會支持醫務衞生局和衞生防護中心加強新冠疫情後的防疫準備力，以及在大灣區和其他地方培育醫療前線臨床醫護及健康衞生領軍人才。是次捐款屬馬會歷年來其中一項最大捐款。

Jessie 相信以上措施能加強香港應對未來傳染病的預防和準備能力，並推動本地、國家和國際層面合作，構建最佳防禦機制，應對無分區域邊界的病毒傳播。這些都有賴馬會獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，為社會創造就業機會，並帶來稅收及慈善捐款。

(資訊)