【繞場一週】馬會主席利子厚笑談「愛馬士」因緣

利子厚在大館接受訪問，分享他自四歲騎上馬背，從此與馬結緣的經歷。

提起香港賽馬會主席利子厚，除了知道他是「愛馬士」，曾擁17匹賽駒，原來亦曾經是馬術運動員。馬會刊物《駿步人生》最新一期封面故事就邀請到利子厚，分享他自四歲騎上馬背，從此與馬結緣的經歷。

利子厚34年前已經是馬會會員，去年九月更獲選為馬會主席，但他笑言首次與馬結緣，年僅四歲。「第一次騎馬的地方，在香港一個名為『巴黎農場』的地方，即海洋公園前身；那裡有幾隻小馬，父母將我抱上其中一匹。」直到十二、三歲，他到美國留學，寄宿在親戚家裡，期間跟隨表妹到騎術學校騎馬，學習騎馬姿勢和發出指令，開始有系統地習騎。

直到約17歲，他首次參加馬術跳欄比賽，雖以玩票性質，但教他體會到，無論勝負，最緊要學會駕馭良駒，必須時更要懂得「飛身落馬」、安全著地。「（比賽）現場有好多事情發生，一不小心可能撞到其他馬匹。騎馬的人都自覺好叻，但真正考功夫是如何安全落地，即術語所講的『飛身落馬』（Flying Dismount）。」

與馬匹相處多年，利子厚坦言習騎跌過無數次， 由頭到腳佈滿「戰績」，當中更曾發生驚險意外。他回憶說：「我喜歡參加馬術越野賽，有次跨欄後，馬匹轉左，我轉右，整個人就撞向一棵樹，結果成塊面『花晒』。」然而正如他所說，哪個運動員不曾跌倒？最重要是從中學習。他笑言近年發現自己「開始『甩皮甩骨』」，因此減少了騎馬。

想了解更多利子厚分享與馬兒的相處之道、協助籌備2008年京奧馬術項目及參與「大館」保育活化計劃的感受，以及對馬會未來重點發展方向的願景，立即收看足本訪問：https://www.youtube.com/playlist?list=PLRyiXGt4yq8b50ge0QO49_yvm7DKSkAWa