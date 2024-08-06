【繞場一週】馬會全面提升IT系統　迎合數碼時代業務及顧客的需要

在科技高速演進的數碼年代，不少大企業都重新檢視本身的IT或其他商業系統，以追上時代的需要。由航空及鐵路的訊號系統，到市民日常接觸的銀行及支付系統，均不斷推陳出新。
馬會業務在過去近二十年取得重大發展，成績有目共睹。但馬會的IT及投注系統，在當年設計時，並非因應現今龐大的業務規模及顧客對全天候數碼服務的需求而制訂。究竟馬會如何面對這挑戰？Jessie就趁著近日與馬會資訊科技事務執行總監杜禮賢飯聚，了解馬會在提升IT系統這方面有何大計。
原來馬會剛由今年六月起推出為期三至五年的全面科技轉型計劃，目的是要全面配合馬會現今及未來企業及商務的發展，並且要為顧客、會員及員工提供更快及更方便使用的全天候數碼服務。為此，有關的科技轉型計劃涵蓋四方面，分別是把關鍵系統基建升級，更換過時的IT軟硬件，加強網絡安全，以及進一步提升投注系統的韌性、穩定性和平台性能，解決存在多時的限制，增强效能。
由於今次的轉型計劃涉及多個核心系統和網絡，杜禮賢坦言，過渡期間的服務或會出現間歇性干擾。但他的團隊會採取一切必要措施，全方位應對。當中包括加強系統的韌性，減少出現問題的機會。萬一出現任何異常，會及早通知各持份者，讓他們有所準備，轉用其他平台，繼續享用投注及其他服務。杜禮賢強調今次馬會全面整頓IT系統對馬會未來發展極為重要，希望能得到各持份者的理解和支持。
Jessie相信全面轉型IT系統是時代大趨勢，馬會今次行動會有利這個國際知名的香港品牌的未來發展。
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