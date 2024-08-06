【繞場一週】馬會全面提升IT系統　迎合數碼時代業務及顧客的需要

在科技高速演進的數碼年代，不少大企業都重新檢視本身的IT或其他商業系統，以追上時代的需要。由航空及鐵路的訊號系統，到市民日常接觸的銀行及支付系統，均不斷推陳出新。

馬會業務在過去近二十年取得重大發展，成績有目共睹。但馬會的IT及投注系統，在當年設計時，並非因應現今龐大的業務規模及顧客對全天候數碼服務的需求而制訂。究竟馬會如何面對這挑戰？Jessie就趁著近日與馬會資訊科技事務執行總監杜禮賢飯聚，了解馬會在提升IT系統這方面有何大計。