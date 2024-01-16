【繞場一週】馬會參與花車巡遊迎龍年

馬會花車由璀璨奪目的駿馬牽領，並以繁花動畫及活力鼓聲點綴，煥發活力。

甲辰龍年將至，每年農曆新年Jessie同家人的賀歲節目之一，就是大年初一觀賞新春國際花車巡遊匯演。適逢今年將是疫情後首個花車巡遊，Jessie十分期待，當中以香港賽馬會的花車最吸引眼球。

馬會已有廿多年參與新春花車巡遊的經驗，今年其花車以「與你並肩 共迎新春」為題，由花卉砌成璀璨奪目的駿馬，以及設計靈感來自中式幾何圖案和燈光的繁花動畫，配以躍動的鼓聲組合而成。

在音樂方面，馬會更特別邀得本地說唱音樂人Dough-Boy合作製作曲目。相信由曾奪香港電影金像獎最佳原創電影歌曲獎的他來操刀，再加上舞蹈家、鼓手和醒獅隊的精彩表演，一定能夠為巡遊帶來融合傳統與現代的動感表演。

馬會希望透過花車煥發城市的活力，並象徵馬會心繫社區，不論是過去、現在還是未來，一直與港人並肩成長。巡遊匯演期間，勇奪杭州亞運盛裝舞步個人賽銀牌及團體賽銅牌的馬會馬術隊騎手蕭頴瑩，以及馬會見習騎師鍾易禮更將現身花車上，與馬會的吉祥物「同進啦啦隊」沿途向市民送上新春祝福。

Jessie知道，大年初一花車巡遊匯演後，馬會的花車將於大年初三在沙田馬場舉行的「農曆新年賽馬日」展出，歡迎大家拍照留念，延續喜慶氣氛。大家記住mark低這兩個日子，一齊睇花車迎龍年！

新春國際花車巡遊匯演

日期：2月10日（大年初一）

時間：晚上8時開始

地點：尖沙咀（從香港文化中心廣場出發）

農曆新年賽馬日

日期：2月12日（大年初三）

時間：首場賽事開跑前2小時開放

地點︰沙田馬場

（資訊）