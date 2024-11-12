【繞場一週】馬會四川災後重建項目新大樓揭幕

由香港賽馬會捐助逾2億元人民幣興建的「四川大學-香港理工大學災後重建與管理學院」，早前在四川為新增建的大樓揭幕，標誌著川港兩地攜手推動國家防災與管理研究邁向新階段。
學院作為馬會其中一項援助四川災後重建的項目，是全國首個專門從事備災、減少災害風險和災後重建的機構，推動科研合作和人才培訓。
Jessie得知，學院上星期五舉行了新大樓「香港馬會大樓B棟」的揭幕儀式，新大樓總面積約8,400平方米，設有16個實驗室，提供設施予地質災害、水災害、災後環境管理、都市災害與韌性、災害資訊及應急指揮等研究領域；教學和科研環境更寬敞和舒適，有助開展防災教育等工作。
出席揭幕儀式的嘉賓包括：四川大學黨委書記甘霖，四川大學黨委常委、副校長趙長生，四川大學校務委員會副主任晏世經，馬會行政總裁應家柏，馬會公司事務執行總監譚志源，馬會內地事務部主管陳岳鵬，四川省港澳事務辦公室（「四川港澳辦」）副主任李輝，四川省發展和改革委員會副主任黃勇，香港特區政府駐成都辦主任袁嘉諾，香港理工大學協理副校長（大學發展）羅璇等。
由馬會全資援建的學院，匯聚了一支高水平、國際化的科研教學團隊；自2013年成立至今，招收了約645名碩士及博士研究生；同時積極開展社區教育，宣傳校園安全、應急管理等方面的知識，提升公眾防災、減災的意識。
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