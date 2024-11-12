熱門搜尋:
美國減息 破地獄 特朗普 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-11-12 07:30:00
日報

【繞場一週】馬會四川災後重建項目新大樓揭幕

分享：

馬會行政總裁應家柏（右二），公司事務執行總監譚志源（右一），與四川大學黨委書記甘霖（左二），四川大學黨委常委、副校長趙長生（左一）主持學院新大樓的揭幕儀式。

adblk5

由香港賽馬會捐助逾2億元人民幣興建的「四川大學-香港理工大學災後重建與管理學院」，早前在四為新增建的大樓揭幕，標誌著川港兩地攜手推動國家防災與管理研究邁向新階段。

學院作為馬會其中一項援助四川災後重建的項目是全國首個專門從事備災、減少災害風險和災後重建的機構，推動科研合作和人才培訓。

Jessie得知，學院上星期五舉行了新大樓「香港馬會大樓B的揭幕儀式，新大樓總面積約8,400平方米，設有16個實驗室提供設施予地質災害、水災害、災後環境管理、都市災害與韌性、災害資訊及應急指揮等研究領域；教學和科研環境更寬敞和舒適，有助開展防災教育等工作

adblk6

出席揭幕儀式的嘉賓包括：四川大學黨委書記甘霖，四川大學黨委常委、副校長趙長生，四川大學校務委員會副主任晏世經，馬會行政總裁應家柏，馬會公司事務執行總監譚志源，馬會內地事務部主管陳岳鵬，四川省港澳事務辦公室（「四川港澳辦」）副主任李輝，四川省發展和改革委員會副主任黃勇，香港特區政府駐成都辦主任袁嘉諾，香港理工大學協理副校長（大學發展）羅璇等。

由馬會全資援建的學院，匯聚了一支高水平、國際化的科研教學團隊；自2013年成立至今，招收了約645名碩士及博士研究生；同時積極開展社區教育，宣傳校園安全、應急管理等方面的知識，提升公眾防災、減災的意識

（資訊）