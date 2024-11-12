【繞場一週】馬會四川災後重建項目新大樓揭幕

馬會行政總裁應家柏（右二），公司事務執行總監譚志源（右一），與四川大學黨委書記甘霖（左二），四川大學黨委常委、副校長趙長生（左一）主持學院新大樓的揭幕儀式。

由香港賽馬會捐助逾2億元人民幣興建的「四川大學-香港理工大學災後重建與管理學院」，早前在四川為新增建的大樓揭幕，標誌著川港兩地攜手推動國家防災與管理研究邁向新階段。

學院作為馬會其中一項援助四川災後重建的項目，是全國首個專門從事備災、減少災害風險和災後重建的機構，推動科研合作和人才培訓。

Jessie得知，學院上星期五舉行了新大樓「香港馬會大樓B棟」的揭幕儀式，新大樓總面積約8,400平方米，設有16個實驗室，提供設施予地質災害、水災害、災後環境管理、都市災害與韌性、災害資訊及應急指揮等研究領域；教學和科研環境更寬敞和舒適，有助開展防災教育等工作。