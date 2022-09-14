【繞場一週】馬會回饋社會336億港元

行政長官李家超（左二）在馬會主席利子厚（右二）、副主席李家祥（右一）及馬會行政總裁應家柏（左一）的陪同下，揮動大槌，敲響巨型銅鑼，標誌著新馬季展開。

抖暑近兩個月後，新馬季開鑼日前在沙田馬場上演，不少馬迷入場攞返個頭彩，一同見證傳統敲響巨型銅鑼儀式，Jessie亦祝願一眾馬迷在新馬季收獲豐盛，馬到功成！

馬會日前亦公佈2021/22財政年度業績，雖然香港遭受疫情嚴重打擊，然而馬會一直維持「馬照跑」，創出破紀錄的2,900億港元投注額，令馬會得以回饋社會336億港元、刷新紀錄！當中包括繳納特區政府創新高的270億港元博彩稅、利得稅及獎券基金撥款，以及已審批慈善捐款增至66億港元。

對於馬會破紀錄的成績，馬會行政總裁應家柏說：「馬會在疫情下營運，仍能取得如此佳績，全賴馬會在賽馬、科技及人力資源等領域的長遠策略性投資。若非如此，我們難以有如此的適應能力、繼續『馬照跑』，也無法與顧客保持連繫。對於全體馬主、練馬師和騎師的支持，特別是一眾員工的付出，我不勝感激、衷心感謝每一位。」

馬會已審批的66億港元慈善捐款，是歷來第二高，當中包括14億港元為應對疫情之用，以及恆常慈善捐款45億港元，確保馬會對社區的持續支援，重點推動的四大範疇分別是「豐盛耆年及長者服務」、「兒童及青年發展」、「健康社區」及「培育人才及提升業界水平」。2021/22年度，馬會審批撥款支持的慈善及社區項目就多達292個。

另外，適逢香港特區成立25周年，馬會為紀念此重要里程，除了於7月1日舉辦「香港共慶回歸25周年賽馬日」外，並撥捐6億3,000萬港元予特區政府，支持舉辦超過60項社區活動及項目。重點項目包括今年開幕的香港故宮文化博物館；香港故宮的興建、以至未來九年的展覽及教育項目，由馬會的35億港元捐款支持，是馬會至今最大型的單一慈善捐款項目。