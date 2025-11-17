【繞場一週】馬會培育青少年足球領袖　現正招生

事實上，馬會作為世界級的體育組織，一直在校園、社區和精英層面大力支持體育發展，並透過一系列與曼聯合作的活動，讓年輕人有機會面向世界，加強與國際聯繫。新一屆計劃將於明年1月至6月進行，大家記得把握機會報名參與！

按此瀏覽計劃詳情及報名

報名日期：即日起至11月23日

(資訊)