【繞場一週】馬會培育青少年足球領袖　現正招生

身為足球迷的Jessie，每年都有留意「賽馬會青少年足球領袖計劃」，聽聞新一屆現正招生。這並非一般的足球計劃，而是結合足球運動、領袖訓練及社區服務於一身的計劃，多年來深受年輕人歡迎。
自2014年起，馬會與曼聯及東華三院合作推出此項計劃，現透過馬會慈善信託基金捐款予東華三院協助籌辦，對象為15至19歲年輕人。學員將在為期六個月的計劃中，透過由曼聯足球學校香港總教練帶領的足球活動策劃工作坊，以及星級導師工作坊、自我挑戰和籌辦社區足球活動等，鍛鍊其體能、心智及社交能力、成為社會棟樑。
最令人期待的是，每年六位表現出色的學員將獲選前往英國曼徹斯特進行足球文化交流，獲得拓展國際視野的寶貴機會。當中表現優秀的上屆學員張樂晞，同Jessie分享原本自己個性內向，但透過擔任領袖指導小學生踢足球，以及在曼徹斯特交流中見識到當地年輕人勇於表達意見後，終突破舒適圈，學習發表己見。另一位學員羅家揚，不僅從計劃中發掘領導潛能，更受曼徹斯特的足球氛圍觸動，立志成為教練，盼用足球幫助基層孩童成長。他們均認為計劃是難得的機會解鎖領袖潛能，鼓勵更多人報名參加。
事實上，馬會作為世界級的體育組織，一直在校園、社區和精英層面大力支持體育發展，並透過一系列與曼聯合作的活動，讓年輕人有機會面向世界，加強與國際聯繫。新一屆計劃將於明年1月至6月進行，大家記得把握機會報名參與！
報名日期：即日起至11月23日
