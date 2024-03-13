【繞場一週】馬會夥拍曼聯 足球計劃助啟發潛能

多名國際足球巨星早前先後訪港，Jessie知道，曼聯名宿維迪上周來港到訪參與「賽馬會學界足球發展計劃」（「計劃」）的夥伴小學，與師生以球會友，過了一個愉快難忘的下午。

身為「紅魔鬼」前隊長的維迪，與約四十名來自香海正覺蓮社佛教黃藻森學校的小學生切磋球技。當日Jessie亦有幸在場，見證小將落力獻技，維迪也大讚他們表現出色：「他們不僅享受其中，我更觀察到他們的爭勝心，具備良好的運動員心態。」維迪寄語學生要Dream Big、努力追夢，希望本港球員未來會在世界頂級聯賽亮相。有來自該校足球隊的女將笑言，家人是曼聯粉絲，今次難得有機會落場跟維迪過招十分緊張，慶幸自己也表現不俗。

馬會與曼聯自2013年起合作推出「計劃」，將一套以啟發和鼓勵為本的訓練模式引入本地中小學及大專院校，激發夥伴學校老師及校隊教練的潛能，提升年輕一代的體能、心智及社交能力。今季「計劃」踏入第十屆，更擴展至幼稚園；至今已有超過360位老師及教練完成培訓，當中二十多位表現優異的，更獲保送到英國跟曼聯團隊及當地老師交流。

馬會與曼聯的合作，除了學校計劃外，亦包括社區層面。「賽馬會青少年足球領袖計劃」由馬會與東華三院及曼聯合作，透過足球運動以及不同領域的專業導師，培育及啟迪年輕一代裝備自己，成為未來棟樑。新一屆「領袖計劃」學員早前到訪馬會屯門公眾騎術學校，了解馬匹生活及馬房運作外，亦體驗騎馬的樂趣。Jessie相信，一系列課程、工作坊及團隊活動，將有助學員提升領導才能、擴闊體驗！

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