【繞場一週】馬會夥機構香港選秀　唱跳出國際

國際流行音樂組合Now United雲集來自全球19位歌手及舞者，致力把音樂與舞蹈帶向全球。

馬會昨日宣佈與國際頂尖娛樂品牌 XIX Entertainment（XIX）建立 策略性合作夥伴關係 ，頭炮合作是為XIX旗下、雲集來自全球19位歌手及舞者的國際流行音樂組合Now United，即日起在本港招募新成員，接受年滿18歲人士報名（ 詳情可瀏覽網站 ）。在香港區選拔的勝出者，有機會在XIX 旗下的流行音樂學院（Academy of Pop）接受專業培訓。組合成員留港期間，也會在香港拍攝節目及音樂影片，並透過社交媒體發佈，把香港及香港賽馬故事，向全球觀眾推廣。

香港賽馬會銳意 向世界出發 ，夥拍國際頂尖娛樂品牌，在香港選拔演藝人才加入國際流行音樂組合，透過整合賽馬、馬術運動及娛樂的全方位體驗，擴大接觸層面，將馬會發展成為全球體育娛樂品牌，目標令香港成為全球賽馬與馬術運動的首選目的地。

其實，馬會在過去20年已發展成為世界級賽馬品牌，這些成績，也令馬會得以大幅增加對社會的貢獻。未來，馬會銳意更進一步，發展成為全球體育娛樂品牌，長遠令香港成為全球賽馬與馬術運動的首選目的地。馬會相信，這一願景將配合香港發展成為國際交流與合作樞紐，以及推動在國家「十四五」規劃綱要提到、香港成為中外文化交流中心的目標。

馬會行政總裁應家柏表示，娛樂、賽馬及馬術運動體驗的結合，代表著「人馬合一」的精神；人和馬的連繫，與馬會及香港致力擴展與國際聯繫的努力不謀而合。