【繞場一週】馬會夥粵穗 推進體育產業發展

廣東省體育局局長崔劍（左三）、廣州市體育局局長譚愛英（右三）、廣東省體育局副局長麥良（左二）、廣州市體育局副局長李春剛（右二），與香港賽馬會行政總裁應家柏（左四）、賽馬事務執行總監夏定安（左一）、公司事務執行總監譚志源（右一）會面，探討進一步推進粵港、穗港體育產業發展，並就深化合作達成一致共識。

為貫徹落實《全國馬產業發展規劃（2020—2025）》、深化粵港兩地體育產業發展和體育文化交流，Jessie知道，香港賽馬會於上周六、七一回歸26周年當日在沙田馬場與廣東省體育局及廣州市體育局代表團會面，探討進一步推進粵港、穗港體育產業發展，並就深化合作達成一致共識。

廣東省體育局及廣州市體育局均與馬會確認，未來將延續既有合作，並在多個領域繼續深化合作，包括馬匹運動與馬產業及體育賽事等。為促進大灣區馬匹運動與馬產業發展，兩個體育局將支持馬會位於廣州的從化馬場舉辦國際水準的速度賽馬賽事，馬會也將支持兩個局開展馬術賽事、推動青少年馬術發展、馬產業人才培養等。

廣東省體育局局長崔劍表示，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確「共同推進大灣區體育事業和體育產業發展，聯合打造一批國際性、區域性品牌賽事，推進馬匹運動及相關產業發展」，擘畫出大灣區馬產業發展的廣闊前景。廣州市體育局局長譚愛英表示，穗港兩地自2010年廣州亞運會馬術競賽及從化馬場利用等項目以來，一直保持著良好的合作關係；展望未來，穗港體育交流合作大有可為。

馬會行政總裁應家柏指出，內地與香港在體育產業方面的交流合作與發展是「一國兩制」優勢的生動體現；馬會將繼續利用自身的專業知識與豐富經驗，助力大灣區發展行穩致遠。