【繞場一週】馬會推出免費長新冠復康計劃

計劃設有自我管理應用程式及網站（https://jclongcovid.cuhk.edu.hk），協助用戶有效管理長新冠症狀。

早前第五波疫情時，Jessie的家人都不幸染疫，他們康復後更受到後遺症（長新冠）困擾。最近，Jessie知道馬會撥捐超過1億港元，推出了一項專為長新冠患者提供全面復康支援的計劃，便立即為家人報名參與。

Jessie說的就是「賽馬會長新冠復康計劃」。在疫情下，部分2019冠狀病毒病康復者中長期受到不同種類的症狀影響。有見長新冠患者的復康需求持續上升，馬會聯繫非政府組織於9月分階段推出三項免費服務，協助有需要人士減輕長新冠對日常生活的影響。

其中「社區支援服務」是以弱勢社群為優先服務對象，計劃聯同八個非政府組織，在12區為一萬名長新冠患者提供服務，以個案管理模式，按患者個別的復康需要，制定個人護理計劃及訂立目標，為長新冠患者度身訂造復康方案。

計劃亦聯同五個非政府組織推出「院舍支援服務」，為居住院舍的長新冠患者提供為期12星期的跨界別復康護理，同時亦協助院舍職員提升護理技能，以及為其他受疫情影響的院友提供情緒及營養等支援服務。

最後是「自我管理支援服務」，長新冠患者可透過自我管理應用程式和網站制定復康目標，並參照由醫護、中醫師、物理治療師等專家制定的教學資源對身心狀態進行自我監測及跟進進度，建立更健康的生活。

Jessie欣悉馬會於過去兩年審批逾29億港元支持社會抗疫，累計服務人次超過 300 萬。Jessie希望計劃能協助長新冠患者加速康復，恢復日常生活。



計劃詳情：https://corporate.hkjc.com/image/202209/Jockey_Club_Long_COVID_Rehabilitation_Programme_Fact_sheet_CHI.pdf