【繞場一週】馬會推出網上「抗疫孖寶」助孩子停課不停學

第五波疫情期間，Jessie不少同事面對子女突如其來的特別假期，要為他們安排活動都非常頭痛。幸好，兩個馬會主導的項目聯手為全港小學生安排一連七個星期的免費網上興趣班，讓小朋友可以在家動動身和動動腦！

由馬會慈善信託基金主導推行的「賽馬會運算思維教育計劃」和「賽馬會家校童喜動計劃」3月起提供為期七個星期的「動腦動身Zoom一鬆」趣味網上興趣班，讓全港小學生在特別假期抗疫期間，能每日花一小時動腦筋、鬆筋骨，從體驗中學習。興趣班由兩個計劃的專家團隊設計及以廣東話主持，費用全免。Jessie知道，網上活動推出一星期後已累積超過一萬人次參加，反應非常熱烈！

Jessie細閱活動詳情發現，活動由即日至4月22日，逢星期一至五，早上及下午各一小時，並分為初階及進階程度，兩個時段均有「運算思維動腦筋」和「運動遊戲鬆筋骨」的環節讓小朋友參與。每節一小時的興趣班裡，會透過遊戲向小朋友講解運算思維的概念，並透過簡單伸展動作、中高強度運動，培養小朋友運動習慣。

有興趣參加活動人士，只需要填寫報名表格，就會透過電郵收到zoom連結，按時登入便可參加興趣班，十分方便！但要留意，興趣班名額有限，將以優先登入次序安排。若zoom名額已滿，亦可以按照原定時間，前往兩個計劃的YouTube頻道即時收看。此外，大家亦可以隨時隨地重溫較早前已錄影的興趣班片段。

Jessie相信這個活動能讓小朋友善用假期、停課不停學，過一個有益身心的假期！

(瀏覽CoolThink@JC及Fun to Move@JC YouTube頻道重溫節目)

(資料由馬會提供)