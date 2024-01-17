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2024-01-17 07:30:00

【繞場一週】馬會搶人才　新人獎金歷年最高

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馬會大家庭歡迎你。左起：唐智鴻、龍頴思、張志雲、麥潤恒及蔣家穎。

香港賽馬會本月底進行大型招聘，旗下五個部門 ─賽馬日營運、跑道及賽馬設施部；馬術事務部；兩地馬房營運部；物流及運輸部；馬主關係管理及競駿會，除了提供有前途的工作崗位，更推出歷年最高金額新人獎金，而現職馬會員工介紹親友入職，亦可獲發推薦人獎金，全方位搶人才。

招聘會在1月23及25日於沙田舉行，敬請預約登記。馬會人才招聘經理蔣家穎表示，獲聘的馬會全職新人，有機會獲發高達10,000港元的新人獎金；現職馬會員工成功介紹親友入職，亦可獲發推薦人獎金，最高可達8,000港元。新人入職後，若再推薦親友加入馬會，更有機會同時得到新人獎金及推薦人獎金，名額不限。

馬會是致力建設更美好社會的世界級賽馬機構，透過其結合賽馬及馬場娛樂、會員會所、有節制體育博彩及獎券，以及慈善及社區貢獻的獨特綜合營運模式，創造經濟及社會價值。Jessie認為，新人獎金甚有吸引力，但不知工作情況如何？且聽馬會現職員工現身說法。

加入馬會14年的馬房領班麥潤恒從馬房助理做起，獲馬會提供不少進修機會，參加過學習課程，如馬匹結構和溝通技巧培訓等。助理跑道領班張志雲直言工作挑戰性大，但享受在寬闊場地工作的體驗。龍頴思加入馬會15年，晉升至學校馬匹馬房主管職位後，獲得馬會提供培訓，令其管理、溝通技能大躍進。現為馬主體驗及規劃高級經理的唐智鴻曾經從事零售及飲食業，深信「客戶的滿足感，就是由無數個微小細節累積而成。」

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賽馬事務招聘日詳情

日期：202412325日（星期
地點：香港賽馬會沙田通訊及科技中心
查詢：2966 7333
登記：https://hkjcracingrecruitmentfair.youcanbook.me/

(資訊)

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