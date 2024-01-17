【繞場一週】馬會搶人才　新人獎金歷年最高

香港賽馬會本月底進行大型招聘，旗下五個部門 ─賽馬日營運、跑道及賽馬設施部；馬術事務部；兩地馬房營運部；物流及運輸部；馬主關係管理及競駿會，除了提供有前途的工作崗位，更推出歷年最高金額新人獎金，而現職馬會員工介紹親友入職，亦可獲發推薦人獎金，全方位搶人才。

招聘會在1月23及25日於沙田舉行，敬請預約登記。馬會人才招聘經理蔣家穎表示，獲聘的馬會全職新人，有機會獲發高達10,000港元的新人獎金；現職馬會員工成功介紹親友入職，亦可獲發推薦人獎金，最高可達8,000港元。新人入職後，若再推薦親友加入馬會，更有機會同時得到新人獎金及推薦人獎金，名額不限。