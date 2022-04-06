【繞場一週】馬會支持中大醫院 啟用新指定隔離病房

自去年底爆發新型冠狀病毒病第五波疫情以來，確診個案一度呈幾何級增長，整個醫療系統承受龐大的壓力。Jessie知道馬會早於2020年的第三波疫情期間額外撥款，捐助香港中文大學醫院改裝部分設備，趕及在第五波疫情爆發時，協助接收公立醫院轉介新型冠狀病毒病確診患者，加強支援本港的抗疫工作。

用作接收新冠病毒患者的指定隔離病房是獲得馬會的專款捐助，作出改裝及調整，包括改裝負氣壓病房、調整通風系統及相關設備，確保達致感染控制及治療護理等多方面的標準。經有關當局批准後，中大醫院自上月啟用改裝的指定隔離病房，協助接收由公立醫院轉介的新冠病毒病患者，藉以紓緩公營醫療系統的負擔，讓公立醫院集中資源照顧危重病人。

Jessie翻查資料發現，原來馬會多年來致力推動健康社區及醫療衞生服務發展，而中大醫院是由馬會撥捐13億港元支持興建，是馬會歷年來在醫療衞生方面的最大單一捐款。這間非牟利的私營教學醫院於2021年9月正式開幕，積極回應防疫需要，包括營運社區及流動疫苗接種中心、開設新冠門診站、為社區暫託中心提供醫療支援等。

其實，馬會在過去兩年迅速撥捐超過17億港元支持社會抗疫，透過多項措施，並本著「快、準、新」的原則，多方面協助社會應對疫情，回應社會急切需求，累計服務人次超過300萬。

Jessie相信馬會是次的捐助，將有助紓緩公營醫療系統的壓力，並為有需要人士及家庭提供適切的醫療及健康支援，與港人齊心抗疫。

(資料由馬會提供)