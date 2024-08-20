【繞場一週】馬會支持共創明「Teen」首個杭州學習團 助學生開眼界

香港特別行政區政府政務司司長陳國基（中）、杭州市人民政府副市長胥偉華（右二）、馬會公司事務執行總監譚志源（左二）、馬會對外事務部主管鄭琪（右一）及香港青少年服務處總幹事李婉心（左一）出席學習團歡迎晚宴。

青年發展及扶貧是馬會慈善工作的重點範疇之一，馬會及其慈善信託基金早前審批撥款合共 2,100 萬港元，支持香港特區政府推行兩期「共創明 『Teen』計劃」，幫助中學生建立正向人生觀，並為自己未來定下目標。今次更額外支持部分學員參與杭州學習團，讓他們了解當地最新科技及經濟發展成果，增加對祖國的了解和自豪感。

古語有云：「讀萬卷書不如行萬里路」，80多名「共創明『Teen』計劃」學員上周參與爲期五天的杭州學習團，在書本以外，親身感受杭州深厚的中華文化底蘊和學術氛圍，擴闊眼界。

Jessie看到學員到訪西湖、頂尖高科技企業等，體驗不同的文化和教育設施，雀躍不已。他們亦到杭州亞運會博物館參觀，並在杭州行程中了解到馬術運動及馬會參與之杭州亞運會馬術項目的籌備工作。

除了財政支援，馬會也推薦約 40 名員工、馬會奬學金得主和業界夥伴擔任第二期計劃的友師，並邀請學員參觀馬會旗下設施，包括大館、賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、馬醫院及屯門公眾騎術學校等。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對「共創明『Teen』計劃」的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，帶來稅收及慈善捐款，同時為社會創造就業機會。

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