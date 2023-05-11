【繞場一週】馬會支持國家級歌唱家訪港獻藝

隨著香港走出新冠疫情陰霾，各項文化藝術表演和交流亦迎來復常。Jessie日前就到香港大會堂，欣賞中央歌劇院與香港樂團，於本月6、7日一連兩晚攜手演出的《國風國韻飄香江──中央歌劇院 中外經典歌劇選段音樂會》，親睹國家級歌唱家們演繹經典歌劇的風采和技藝。

Jessie知道，今次音樂會得到馬會獨家贊助，並成為「特別支持機構」，為促進內地與香港文化藝術領域的合作和交流作出貢獻；馬會更分別邀請了本港青年團體和文化藝術團體欣賞音樂會演出呢。在音樂會開幕典禮上，馬會副主席李家祥致辭時表示，是次演出將為香港廣大觀眾帶來文化盛宴，助力營造香港良好文化氛圍，推動香港文化藝術市場繁榮發展。

事實上，「藝術、文化和保育」一直是馬會慈善工作的重要方向之一。從香港藝術節、法國五月藝術節、到中區警署建築群「大館」、香港故宮文化博物館，馬會一直不遺餘力推動中外文藝團體來港演出交流，並支持香港文化藝術保育設施的建設。為響應國家《十四五規劃綱要》中提出「支持香港成為中外文化藝術交流中心」，未來三年，馬會也將支持中聯辦開展香港文化藝術團體的專業能力建設和人材培訓的項目。

除了音樂會，中央歌劇院亦深入校園，訪港期間到香港理工大學為師生們舉行大師課，同晚於理大校園進行專場演出，支持香港成為中華優秀文化傳播基地。