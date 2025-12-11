【繞場一週】馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正

良好管治及堅守誠信是一間機構賴以成功的基石。Jessie得知，馬會聯同相關機構攜手搭建平台，組成「體育管治誠信聯盟」（「聯盟」）。適逢本週是香港國際賽馬週，馬會前日更支持在跑馬地馬場舉行的體育管治及誠信國際論壇。 「聯盟」由馬會聯同香港公司治理公會，以及中國香港體育協會暨奧林匹克委員會和廉政公署攜手組成。本週二的國際論壇，雲集全球知名講者，以及超過160名來自本地體育總會及體育界的代表，探討如何提升本地體育誠信實踐和規範。

馬會行政總裁應家柏在論壇上分享道，公平、誠實和遵守規則的核心價值，對體育的成功及未來社區至關重要。他又強調，誠信是馬會的基石，馬會一直致力成為全球良好管治的典範，營運全球最廉潔、監管最完善的賽馬管轄機構之一。 馬會慈善信託基金於今年八月審批撥捐逾3,100萬港元，支持兩項重點計劃，以提升本地體總的管治水平、營運能力及透明度，當中包括「賽馬會香港公司治理公會體育治理計劃」。今次年度論壇正是該計劃的活動之一，透過邀請國際專家參與，促進交流及經驗分享，長遠目標是將香港定位為體育治理的領導者。

Jessie深信，馬會在這方面的支持，正好展示了其在體育誠信管理領域的領先思維，以及豐富的專業知識和經驗，為維護體育廉潔公正出一分力。

