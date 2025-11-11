【繞場一週】馬會支持國際馬聯年會圓滿閉幕

馬會主席廖長江（左二）、馬會副主席兼中國香港馬術總會會長黃嘉純（左一）、馬會行政總裁應家柏（右二）、國際馬術聯合會會長Ingmar De Vos（左三）及馬會賽馬事務執行總監夏定安（右一），出席於跑馬地馬場舉行的國際馬聯年會歡迎晚宴，感受賽馬運動及馬場娛樂的獨有魅力。

Jessie上周三入跑馬地馬場欣賞賽馬， 遇上一班來港出席國際馬術聯合會年度大會的馬術領袖，當晚馬會為他們設歡迎晚宴。這場馬術界年度盛事相隔27年後，在馬會支持下再度移師香港，探討及交流全球馬術運動的發展，一連四天的年會於上周五圓滿結束，成果豐碩。

今年的國際馬聯年會由馬會夥中國香港馬術總會合辦，吸引約267名來自73個國家及地區的馬術總會及13個持份組織的代表參加。今次年會除了討論2028洛杉磯奧運會和殘奧會的資格系統外，另一亮點是發布由國際馬聯全新開發的馬匹電子護照，以提升全球馬匹管理效率和生物安全標準，並計劃明年逐步實施。此外，將於明年在亞琛及埃爾奧拉舉辦的國際馬聯世界錦標賽組織委員會，亦來港出席年會分享籌備情況。