本地
2025-11-11 07:30:00
日報

【繞場一週】馬會支持國際馬聯年會圓滿閉幕

馬會主席廖長江（左二）、馬會副主席兼中國香港馬術總會會長黃嘉純（左一）、馬會行政總裁應家柏（右二）、國際馬術聯合會會長Ingmar De Vos（左三）及馬會賽馬事務執行總監夏定安（右一），出席於跑馬地馬場舉行的國際馬聯年會歡迎晚宴，感受賽馬運動及馬場娛樂的獨有魅力。

來自全球的馬術領袖，來港出席於11 月 4 日至 7 日舉行的國際馬聯年會。

Jessie上周三入跑馬地馬場欣賞賽馬 遇上一班來港出席國際馬術聯合會年度大會的馬術領袖，當晚馬會為他們設歡迎晚宴。這場馬術界年度盛事相隔27年後，在馬會支持下再度移師香港，探討及交流全球馬術運動的發展，一連四天的年會於上周五圓滿結束，成果豐碩。

今年的國際馬聯年會由馬會夥中國香港馬術總會合辦，吸引約267名來自73個國家及地區的馬術總會及13個持份組織的代表參加。今次年會除了討論2028洛杉磯奧運會和殘奧會的資格系統外，另一亮點是發布由國際馬聯全新開發的馬匹電子護照，以提升全球馬匹管理效率和生物安全標準，並計劃明年逐步實施。此外，將於明年在亞琛及埃爾奧拉舉辦的國際馬聯世界錦標賽組織委員會，亦來港出席年會分享籌備情況。

作為主辦機構的馬會，被公認在全球馬匹運動有著領先地位，隨著從化馬場將於明年十月起舉辦世界級賽事，這不但是馬匹運動發展的重要里程碑，亦將成為馬會在內地推廣各類馬術運動的跳板。

同時，馬會一直致力推動馬術運動發展，透過成立三間公眾騎術學校在社區推廣馬術，並在精英層面全力支持中國香港馬術隊。進行得如火如荼的十五運會及殘特奧會，馬會更撥款逾五億港元支持香港及廣東賽區賽事，是香港賽區的唯一「合作伙伴」機構。廣東賽區方面，馬會亦為於深圳舉行的馬術賽事提供技術支援，功不可沒。
（資訊）

