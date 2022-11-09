【繞場一週】馬會支持欖球盛事與眾同樂

馬會主席利子厚（右一）與受惠於「香港國際七人欖球賽」社區推廣活動的學生參觀場內的馬會展區。

闊別三年，「香港國際七人欖球賽」（「七欖」）上星期終於重臨香港，為市民帶來緊張刺激的賽事。有幸入場觀賽的Jessie得知一直致力推廣體育發展的馬會，亦是今年賽事的官方社區合作夥伴，透過支持一系列社區活動，宣揚欖球運動之餘，更讓超過7,000名來自不同階層的社區人士受惠。

當中的社區活動包括「賽馬會社區欖球體驗日」，透過聯繫非政府組織和慈善團體，邀請社區人士一連三日免費欣賞賽事，讓公眾感受賽事的精彩氣氛。

為鼓勵學生參與欖球運動，馬會還支持了「賽馬會Bill Williams 青少年七人欖球賽」，吸引13隊來自不同中學、不同國籍的青少年參與，參加者於賽後會獲邀到大球場，觀看大會賽事。大會亦舉辦「賽馬會週五欖球賽學校導賞團」，邀請來自全港多間中小學的學生入場觀看賽事，並由200名義工陪同協助講解，增加他們對欖球運動的認識。

此外，「賽馬會小型欖球表演賽」更邀請了來自21個本地欖球會的青少年球員於南華會-賽馬會運動場和掃桿埔運動場進行對壘，感受欖球運動的樂趣。

Jessie知道以上「七欖」社區活動是馬會審批撥捐6億3千萬港元支持政府慶祝香港特區成立25周年而舉辦的多個項目之一。馬會董事韋安祖指出，馬會深信體育運動不但有益身心，而且能培養良好品格和價值觀，有助凝聚社會，實踐馬會建設更美好社會的宗旨。