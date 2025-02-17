【繞場一週】馬會支持浪琴香港國際馬術盛典　圓滿落幕

一連三天在亞博舉行的浪琴香港國際馬術盛典，昨天圓滿落幕。Jessie有幸入場觀賞場地障礙賽、馬術表演及節目，見證這世界級馬術盛事在港舉行。當中馬會作為活動的創始合作夥伴，當然亦提供了不少技術支援。
香港在國家及亞洲地區的馬術運動發展上，一直發揮領導作用，今次盛典正好為大灣區及內地其他城市的馬術愛好者和運動員，提供一個與國際聯繫的機會。一直致力推動馬術運動發展的馬會，充分利用了相關的專業知識和經驗，提供有關馬匹運送、生物安全、獸醫事務和馬房管理等技術支援。
作為本地觀眾，Jessie當然捧場支持馬會馬術隊成員林立信、賴楨敏和黎嘉怡，代表中國香港參加部分馬術賽事，難得與世界級騎手較量，表現不俗。Jessie亦到訪由馬會贊助場內的「香港賽馬會Live Zone」，設有互動攤位及騎手分享會，剛巧遇上馬會馬術隊成員蕭頴瑩和何苑欣，分享於杭州亞運盛裝舞步項目贏得獎牌的點滴。
同時，馬會為慶祝成立140週年，將開展一系列青年藝術社區活動，結合藝術、創意，以及以畫馬聞名的中國藝術家徐悲鴻的藝術文化底蘊。開幕當天在「香港賽馬會Live Zone」舉行了其中一項活動，由藝術家馬興文帶領30名來自「賽馬會樂動人生計劃」的小學生為小型馬雕塑上色。
Jessie知道，未來數月相關活動將推展至全港學校，鼓勵他們創作自己的藝術作品。各位學生記得留意詳情，踴躍參與！
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