【繞場一週】馬會支持浪琴香港國際馬術盛典　圓滿落幕

一連三天在亞博舉行的浪琴香港國際馬術盛典，昨天圓滿落幕。Jessie有幸入場觀賞場地障礙賽、馬術表演及節目，見證這世界級馬術盛事在港舉行。當中馬會作為活動的創始合作夥伴，當然亦提供了不少技術支援。

香港在國家及亞洲地區的馬術運動發展上，一直發揮領導作用，今次盛典正好為大灣區及內地其他城市的馬術愛好者和運動員，提供一個與國際聯繫的機會。一直致力推動馬術運動發展的馬會，充分利用了相關的專業知識和經驗，提供有關馬匹運送、生物安全、獸醫事務和馬房管理等技術支援。