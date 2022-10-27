【繞場一週】馬會支持「小龍馬藝術館」活動促共融

可持續發展目標官方裁判員(中)到場見證活動進行，並向馬會行政總裁應家柏(左一)；馬會會員、市場策略及品牌事務執行總監甄康民(右二)；小龍馬慈善基金創會主席馬興文(左二)，以及海洋公園水上樂園執行總監余柏逸(右一)頒發證書。

為紀念香港特區成立25周年，同時為社區注入創意和正能量，香港賽馬會自今年夏天起，支持由知名藝術家馬興文發起的一系列「小龍馬」活動。日前，逾60位青年人，包括來自本地慈善團體的特殊教育需要的學生，更齊集海洋公園水上樂園的「小龍馬藝術館」，於開幕禮上為「小龍馬」雕塑著色、發揮創意，提倡社會共融！

馬會行政總裁應家柏亦親身到場，為學生們打氣。他說，培養年輕人的創意和創新能力是香港長遠發展的關鍵，因此兒童及青年發展是馬會慈善策略範疇之一；而小龍馬藝術作品不但發揮年輕人的創意，亦加強馬會與社區的連繫。他續說，是次活動與馬會致力建設更美好社會的宗旨一致，同時推廣平等及共融，期望「小龍馬」活動可為社區注入正能量，並對香港未來保持樂觀。

Jessie知道，當日活動參與了「可持續發展目標世界紀錄」計劃 (SDG World Records)，以實踐聯合國可持續發展目標的其中一項：「減少不平等」為目標。可持續發展目標官方裁判員當日到場見證活動進行，並頒發證書呢。

一系列「小龍馬」活動亦包括「小龍馬．創藝傳城比賽」。比賽邀請全港學生參與「小龍馬」創作，至今已有超過45,000名、來自逾200間院校的學生參加！入圍作品將有機會參與世界巡迴展覽，目的地包括北京、上海。想跟隨「小龍馬」的足跡發掘正能量，並了解馬會對社區項目的支持，立即瀏覽「與你並肩．昨天．今天．每一天」活動網站，了解更多節目及活動詳情。

「與你並肩．昨天．今天．每一天」活動網站：https://hkjc.com/withyou