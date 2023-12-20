【繞場一週】馬會支持「小龍馬．創藝傳城比賽」　得獎者誕生

Jessie向來喜愛藝術，一直有留意著名藝術家馬興文的創作，尤其去年由馬會支持他發起的一系列「小龍馬」活動，以紀念香港特別行政區成立25周年，為社區注入創意和正能量，別具意義。上周六，Jessie更有份參與「小龍馬．創藝傳城比賽」頒獎典禮，見證得獎者的誕生。 頒獎典禮於「大埔龍尾沙灘節」的開幕禮上舉行，人山人海，十分熱鬧。來自不同組別的得獎作品當日出爐，各得獎者在馬會行政總裁應家柏及民政事務總署署長張趙凱渝手上，接過獎盃；並在小龍馬慈善基金主席馬興文見證下獲獎。

「小龍馬．創藝傳城比賽」邀請全港學校及團體參與，分為個人、團體及區際組別。比賽收到約二萬份參賽作品、分別來自超過320間學校及團體，反應熱烈。逾600份入圍作品於今年四月及十月，已分別在香港及上海的「小龍馬」世界巡迴展覽展出。 其中勇奪中學個人組別金奬的東華三院馮黃鳳亭中學學生鄺澤忻，向Jessie介紹其畫作表示，她在小龍馬身上繪畫了代表繁華景象的霓虹燈，還有象徵和平吉祥的舞龍，以及充滿藝術氣息的粵劇臉譜，代表著香港本土文化。她希望透過作品，讓生活繁忙的香港人重新回味香港是一個充滿趣味和創意的城市，十分有意思！