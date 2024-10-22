【繞場一週】馬會支持《施政報告》青年發展計劃

為慶祝中華人民共和國成立75週年及香港賽馬會成立140週年，馬會欣然宣佈審批撥捐3億港元，支持民政及青年事務局兩項計劃，以回應新一份《施政報告》中提出對青年發展的措施。 主要内容包括支持青年生涯規劃活動特別資助計劃，將「賽馬會鼓掌 ‧ 創你程計劃」所建立實證有效的介入手法及工具，如香港生涯發展自評基準©、CV360®及青年生涯發展能力評估工具等主流化；以及支持民政及青年事務局在柴灣青年廣場開闢全新互動空間及設立視頻工作室，並提供活動資助，與青年人共創推出多元化、以青年為本的活動，打造成為青年人聚腳新地標。

Jessie知道青年發展及扶貧是馬會慈善重點策略範疇之一，馬會一直致力透過主導策動和支持不同項目培育青年人成為積極公民並貢獻社會。 由最初的賽馬及會員會所發展至今，140年來，馬會與社會一起茁壯成長，有賴其獨特的綜合營運模式，把賽馬及博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。馬會以「與你並肩 ‧ 昨天 ‧ 今天 ‧ 每一天」為主題，推出連串慶祝活動，標誌著馬會的重要里程碑，同時感謝香港市民與馬會一起致力建設更美好社會。

為慶祝馬會成立140週年，馬會慈善信託基金預算撥款合共14億港元，捐助五項青年發展計劃。除了上述兩項已審批的青年發展項目，其他三個項目包括由馬會慈善信託基金主導推行協助青年向上流的計劃、為經歷喪親或缺乏親人照顧的兒童和青少年提供正向軌跡發展基金，以及支持本港多個營地進行優化工程，為青年提供獨特的休閒和教育體驗，從而改善其身心健康。相信大家，尤其是青年人，都會和Jessie一樣期待有關計劃的推行。 （資訊）