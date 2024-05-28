【繞場一週】馬會支援照顧者助人自助

為應對護老者和被照顧長者的需要，馬會透過其慈善信託基金撥款逾2.9億港元策劃並捐助「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」，在社區陸續設立9間照顧者中心。Jessie得悉計劃夥拍香港大學秀圃老年研究中心進行照顧者需求的調查，在第一階段訪問接近1,500名護老者，初步研究顯示有7.3%的受訪者被評為有高度的照顧者需求風險。

計劃旗下的照顧者服務中心會為照顧者提供全面支援，包括協助他們規劃照顧歷程和提供輔導服務，中心亦會為長者提供彈性的日間暫託照顧服務。另外，計劃亦為照顧者開發自我評估工具，以便他們更深入了解自己的需要，鼓勵他們有需要時尋求協助，更可協助業界及早識別潛在高風險的家庭，以適時提供介入服務。

馬會多年來致力提升長者的生活質素，主導開展及支持不同類型的安老服務。計劃預計五年內能惠及27,000 名照顧者和15,000 名有需要長者，同時提升社區人士對護老者的關注，推動護老者友善社區。