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2023-05-12 07:30:00
日報

【繞場一週】馬會為杭州亞運馬術項目提供支援

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杭州亞運會賽事總指揮部馬術項目管理指揮中心指揮長、杭州市政府黨組成員王宏（前排左）與馬會行政總裁應家柏（前排右）簽署合作備忘錄，馬會將為杭州亞運會馬術項目提供技術支援。

馬會為香港預錄用賽會志願者提供培訓，早前安排他們到馬會轄下的屯門公眾騎術學校參加培訓。

杭州亞運會將於九月舉行，其中馬術是Jessie最期的項目之一。論協辦國性馬術賽事的經驗，馬會可謂佼佼者，曾支持2008北京奧運會和2010廣州亞運會馬術項目的籌辦工作。日前馬會就與亞運會組委會（亞組委）簽署合作備忘錄，為杭州亞運會馬術項目提供技術支援。

馬會將提供的技術支援，包括生物安全馬匹運輸馬房管理獸醫和釘甲服務場地運作國際持份者聯絡。另外，馬會亦會在人員、設備方面提供支援，以及馬術項目管理指揮中心工作人員、香港志願者和其他持份者等提供培訓，以推動馬術項目的成功籌劃、運作和管理。

事實上，馬會憑藉公認的專業知識和經驗，以及香港「一國兩制」的優勢，長久以來為內地的馬匹運動及相關產業作出貢獻，以助國家實現中央政府頒布的《全國馬產業發展規劃》的願景，同時為國家創造經濟和社會價值。

馬會亦擔任杭州亞運會香港志願者計劃的支持機構，Jessie身邊有來自香港島婦女聯會及香港青年協會的朋友，上月就到屯門公眾騎術學校參加了馬會舉辦的香港預錄用賽會志願者培訓。聽講當日他不但有機會參觀馬房和接觸迷你小馬，亦了解到馬術運動及馬會對杭州亞運馬術項目的技術支援，對之後做亞運志者有很大幫

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