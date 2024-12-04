【繞場一週】馬會物業部　本月辦兩招聘日

今時今日，「打工仔」搵工跳槽除了薪酬福利，還會留意機構的願景與社會責任等方面，是否符合自己的價值觀。今年成立140年的香港賽馬會，是致力建設更美好社會的世界級賽馬機構，既是全港最大的單一納稅機構，也是香港主要僱主之一。馬會物業部現正招聘人手，且聽幾名現職員工的分享，了解馬會是否你心目中的「幸福職場」。

任職技術服務主管的阿基加入馬會接近40年，十分欣賞馬會提倡員工持續進修的理念，其中的「香港賽馬會學院」，為不同職級員工提供學習平台及進修機會。阿基笑言：「不少部門主管因此也鼓勵下屬多『讀書』。當年上司就一直鼓勵我進修，主動建議我報讀不同課程，提升專業水平。」