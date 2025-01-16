【繞場一週】馬會特殊馬拉松 跑出共融

香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡（左二）、馬會董事羅啟華（中）及東華三院主席鄧明慧（左一）主持東華三院「奔向共融」 ─ 香港賽馬會特殊馬拉松2025起步禮，為參賽者打氣。

賽事以外，馬會更支持「奔向共融」活動舉辦不同項目，包括成立長跑會，為熱愛跑步的智障人士提供專業指導；邀請中學生和大專生擔任伴跑員，把和諧共融的概念帶入校園；活動亦提倡減少廢物和循環再造，推廣愛護環境的訊息。Jessie知道馬會除了支持上述活動外，其義工隊CARE@hkjc亦一如以往擔任賽事伴跑員及場地義工，身體力行宣揚傷健共融，積極構建健康社區。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對以上項目的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，為社會創造就業機會，並帶來稅收及慈善捐款。