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2025-01-16 07:30:00
日報

【繞場一週】馬會特殊馬拉松 跑出共融

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香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡（左二）、馬會董事羅啟華（中）及東華三院主席鄧明慧（左一）主持東華三院「奔向共融」 ─ 香港賽馬會特殊馬拉松2025起步禮，為參賽者打氣。

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馬會董事羅啟華（前排中）與馬會義工隊CARE@hkjc及參賽者合照。

近日天氣寒冷，仍無阻一眾有心人士的熱情，一同參與推廣傷健共融的特殊馬拉松，為社會帶來溫暖。Jessie過去周日亦有份參與東華三院「奔向共融」香港賽馬會特殊馬拉松2025，喜見這項盛事吸引約4,700名智障跑手及伴跑者聚首一堂，參與人數創下歷年新高，彰顯了共融與團結的力量。

今年已是馬會慈善信託基金第14年支持東華三院舉辦這項賽事，冀透過運動增加大眾對有特殊需要人士的關注和理解。賽事焦點之一是3公里共融跑，每名智障參賽者夥拍一名伴跑員，透過伴跑練習和交流拉近彼此距離，推動傷健共融。大會亦繼續舉辦傳．家跑」項目，鼓勵智障兒童與家人一同參與賽事，Jessie看見許多家長與孩子在過程中互相勉勵，攜手跨越終點，場面十分溫馨。

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賽事以外，馬會更支持「奔向共融」活動舉辦不同項目，包括成立長跑會，為熱愛跑步的智障人士提供專業指導；邀請中學生和大專生擔任伴跑員，把和諧共融的概念帶入校園；活動亦提倡減少廢物和循環再造，推廣愛護環境的訊息。Jessie知道馬會除了支持上述活動外，其義工隊CARE@hkjc亦一如以往擔任賽事伴跑員及場地義工，身體力行宣揚傷健共融，積極構建健康社區。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對以上項目的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，為社會創造就業機會，並帶來稅收及慈善捐款。

(資訊)

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