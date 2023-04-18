【繞場一週】馬會社群日宣揚互助精神

勞工及褔利局局長孫玉菡在「香港賽馬會社群日」上致辭。

睽違三年的「香港賽馬會社群日」於上週六在沙田馬場舉行。Jessie知道馬會今年以「賽馬惠慈善 — 全城參與義工服務」為主題，公佈推出大型義工服務計劃，鼓勵市民加入義工行列，共創全城行善文化。

今年社群日的重頭戲是「賽馬會眾心行善」計劃的公佈儀式。當日有超過200名來自政府部門、非政府組織、社區團體及學術機構等代表聚首一堂，共同見證計劃面世。該計劃為期五年，由馬會策劃及捐助，並夥拍12個合作夥伴，為社會大眾，尤其中小學生、50+及退休人士等社群，設計義工服務項目，推動全城行善文化。此外，Jessie得悉計劃將於年底推出一站式的義工服務平台，讓市民搜尋義工服務機會，同時整合服務記錄。

Jessie發現馬會自2005年已開始舉辦社群日，與社區合作夥伴共聚交流。其實馬會不單為合作夥伴提供財政支援，更發揮主導作用，與合作夥伴攜手推行創新的慈善項目，應對種種社會需要，同時積極提升社區能力，讓更多市民受惠。其會員和員工也一樣，貫徹馬會致力建設更美好社會的宗旨，分別透過馬會會員義工隊和馬會義工隊身體力行服務社會。

馬會一直致力支持本地義工服務發展，一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對「賽馬會眾心行善」計劃的支持有賴其獨特的綜合營運模式，透過稅款和慈善捐款，將博彩及獎券收入回饋香港。

「賽馬會眾心行善」計劃詳情：www.jcvolunteertogether.hk