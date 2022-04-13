【繞場一週】馬會義工支援社區對抗疫情

響應「全港社區抗疫連線」的號召，140名馬會義工隊成員於過去三個週末，合共協助包裝11,000個抗疫福袋，分發給受疫情重擊的弱勢社群。

疫情漸趨穩定，大家都相當期盼回復正常生活，而早前疫情期間，香港賽馬會義工隊CARE@hkjc原來一直馬不停蹄，先後參與多個抗疫支援服務，其中一場更邀請到港隊劍擊選手江旻憓放下劍把，換上便服參與，為抗疫出一分力！

響應「全港社區抗疫連線」的號召，馬會於較早前的連續三個週末，合共動員140名義工隊成員，協助包裝11,000個抗疫福袋，分發給受疫情重擊的弱勢社群。馬會主席陳南祿、馬會公司事務執行總監譚志源及江旻憓更身體力行，參與其中一場義工服務，為醫院管理局協助包裝3,000個抗疫福袋，向在疫情期間堅守崗位的醫護人員表達謝意。福袋內有KN95口罩，能測量血氧水平的智能手錶，以及中成藥。馬會於今年2月，亦向「全港社區抗疫連線」捐款1,000萬港元，支持他們的抗疫工作。

除了今次的義工服務，馬會義工隊於第五波疫情期間，亦先後響應民政事務總署、多區民政事務處以及非政府機構夥伴的號召，動員近400名義工隊成員，按社區的不同需要協助包裝防疫包，讓機構盡快把防疫物資交到有需要人士手中。

正如陳南祿所說：「一系列的義工服務是馬會為社區提供抗疫支援、建設更美好社會的其中一小步。香港過去兩年經歷前所未見的挑戰，但只要我們凝聚力量、同心協力，定能克服當前疫情下的困難！」

馬會自疫情爆發以來，一直堅定與社區同行，並透過推出一系列紓困措施支援社區應對疫情。過去兩年，馬會額外審批超過17億港元以應對疫情對社區的影響，受惠人次超過300萬。馬會上月亦公佈額外支援醫療衛生及長者服務的措施，以為有需要人士及家庭提供適切的醫療及健康支援。

(資料由馬會提供)

