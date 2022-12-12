【繞場一週】馬會義工隊喜獲「香港義工獎」嘉許

香港賽馬會多年來除了撥款捐助及策劃多項公益慈善項目，亦組織馬會義工隊 ([email protected])，鼓勵員工「眾心至善」，身體力行關心社會。[email protected]的努力取得豐碩成果，日前便榮獲由民政及青年事務局與義務工作發展局合辦的「香港義工獎」頒發兩大奬項嘉許呢！
[email protected]在今年的「香港義工獎」分別獲頒所屬組別的「傑出企業」及「年度十大最高義工時數」獎項，表揚馬會於推動公司義工文化的傑出表現，以及在「疫」境下仍能靈活地提供線上服務，令義工服務時數再創新高，去年總服務時數便逾16,000小時！
Jessie知道，[email protected]自2005年成立以來，一直鼓勵員工熱心服務社會，並有系統地制定義工服務計劃及方向。義工隊現有逾1,200名成員，包括馬會管理層，每年籌辦及參與逾300次多元化的義工服務，包括長者探訪、啟發兒童身心發展、低收入家庭及少數族裔支援，及至動物關顧、推動環保等，為有需要人士及「小毛孩」獻上愛心與關懷。
在疫情下，[email protected]亦緊貼社會形勢，有策略地制定以支援抗疫、少數族裔及動物福利為重點的服務項目，並推行一系列在家或線上形式進行的義工活動，增加服務彈性。疫情放緩下，[email protected]亦隨即恢復面對面的服務，馬會公司事務執行總監譚志源早前便偕同馬會義工隊以及香港精英運動員，參加由馬會作為活動主要贊助機構的「愛心送暖行動2022」，探訪基層市民，為他們送上關懷。立即到Facebook專頁，了解更多[email protected]的工作啦！