【繞場一週】馬會與杭州市合作發展馬匹運動

豐富的經驗和專業的賽馬知識多年來一直是香港賽馬的珍貴資產，馬會除了一直配合香港賽馬發展所需，亦大力支持內地馬產業發展。適逢杭州亞運會將在今年9月舉行，馬會日前在「2023港澳．浙江周開幕式暨浙港攜手合作主題論壇」上，與杭州市政府簽署合作備忘錄，進一步加強杭州與香港的合作，共同推動國家馬匹體育運動發展。

Jessie知道，由農業農村部和國家體育總局在2020年9月共同發佈的《全國馬產業發展規劃（2020－2025）》，重點勾畫發展和推廣馬匹運動的藍圖，長三角地區亦納入發展區域，而杭州作為長三角中心城市之一，正好以舉辦亞運會為契機，全力培育體育產業，致力建成全國重要的體育產業示範基地和體育消費示範城市。

藉著馬會在馬匹產業發展的世界級專業水平與豐富經驗，結合杭州市的市場潛力，以及舉辦亞運會等國際賽事的影響力，杭、港兩地將攜手探討多項馬匹體育運動合作，包括桐廬馬術中心在亞運會賽後的利用方案及發掘其他現有場地的潛在用途、推動馬匹體育運動發展和加強相關人才培養，及提高內地市民對馬匹體育運動的認知度和參與度。

馬會行政總裁應家柏認為杭州具備發展馬匹運動及相關產業的優良土壤，馬會期待與杭州市政府攜手推動區內馬匹體育運動的發展，並為國家馬產業長遠發展作出貢獻。

事實上，馬會長期為內地的馬匹運動及相關產業發展作出貢獻，輔助國家推動落實《全國馬產業發展規劃》的目標。今年5月，馬會與 2022年第19屆亞運會組委會（亞組委）簽署合作備忘錄，為杭州亞運會馬術項目提供技術支援。