【繞場一週】馬會薄扶林騎校開展新章

Jessie一向熱愛騎馬，最近得知服務香港逾40載的香港賽馬會薄扶林公眾騎術學校完成重建。全新校舍旨在為公眾提供更優質的學習環境，推動馬術運動發展，並為傷健人士提供策騎治療，意義深遠。 薄扶林公眾騎術學校自1978年成立以來，一直由馬會支持營運，致力推動馬術發展。這次重建工程獲得馬會慈善信託基金撥款3億7500萬港元支持，如今以全新面貌服務市民。 Jessie有幸到訪新校舍，確實煥然一新！其中，重建後馬房由33個馬格擴充至38個，還增設全天候室內沙圈和模擬馬匹等設施，令人馬免受天氣影響，讓學員享受彈性的學習體驗。學校活動亦更趨多元化，不但新增馬房參觀活動，更設模擬馬匹及馬房管理的短期課程，並於聖誕節、復活節及暑假，為中小學生開辦特備馬匹策騎課程，讓公眾有機會接觸馬術。

此外，新校舍強化了無障礙及安全設計，支援殘疾人騎手進行騎術訓練及接受策騎治療。部分來自「香港賽馬會退役賽駒駿展新生計劃」的馬匹也在這裡展開「第二職業」，在策騎課堂中使用。 Jessie相信，薄扶林公眾騎術學校重建後，除了進一步普及馬術運動外，亦可透過「香港賽馬會青少年馬術發展計劃」從中發掘具潛質的青年騎手，培育他們成為馬術精英，令人期待！ 查詢

電話：2550 1359

按此電郵查詢 (資訊)