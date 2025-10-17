【 繞場一週】馬會設獎金激勵港將出戰十五運會

特首李家超（第一排右20）、文化體育及旅遊局局長羅淑佩（第一排右19）、馬會主席廖長江（第一排左11）及公司事務執行總監譚志源（第一排左10），與一眾嘉賓出席香港特區代表團第十五屆全運會授旗儀式。

馬會主席廖長江表示，香港健兒近年屢創佳績，讓全港市民引以為傲。這次馬會特別設立重獎為他們打氣加油，並祝願香港特別行政區代表團旗開得勝！

本屆全運會首次由粵港澳三地共同承辦，別具意義。馬會撥款逾五億港元支持十五運會及殘特奧會的香港及廣東賽區賽事，是香港賽區的唯一「合作伙伴」機構，支持義工服務計劃、全港社區及學校推廣活動，以及為弱勢社群和青少年安排觀賽體驗等。廣東賽區方面，馬會將憑著舉辦馬匹運動賽事的豐富經驗，為十五運會馬術賽事提供技術支援；同時支持官方活動、義工服務、賽事宣傳推廣等工作。