本地
2025-10-17 07:30:00
日報

【 繞場一週】馬會設獎金激勵港將出戰十五運會

特首李家超（第一排右20）、文化體育及旅遊局局長羅淑佩（第一排右19）、馬會主席廖長江（第一排左11）及公司事務執行總監譚志源（第一排左10），與一眾嘉賓出席香港特區代表團第十五屆全運會授旗儀式。

十五運會舉行在即，香港特別行政區代表團授旗儀式週三在九龍公園舉行。現場除了一眾整裝待發的健兒，更傳來振奮人心的消息馬會將透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，為十五運會獲獎運動員頒發現金獎作鼓勵！

為期三年的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，由馬會贊助體院於2023年推出，旨在獎勵在頂尖大型運動會中表現優秀的中國香港運動員，至今馬會已透過計劃發放近7,600萬港元現金獎勵。而在十五運會中，個人項目金牌得主可獲75萬港元現金獎勵，團體金牌更衝上150萬港元，為出戰健兒注入強心針。

馬會主席廖長江表示，香港健兒近年屢創佳績，讓全港市民引以為傲。這次馬會特別設立重獎為他們打氣加油，並祝願香港特別行政區代表團旗開得勝！

本屆全運會首次由粵港澳三地共同承辦，別具意義。馬會撥款逾五億港元支持十五運會及殘特奧會的香港及廣東賽區賽事，是香港賽區的唯一「合作伙伴」機構，支持義工服務計劃、全港社區及學校推廣活動，以及為弱勢社群和青少年安排觀賽體驗等。廣東賽區方面，馬會將憑著舉辦馬匹運動賽事的豐富經驗，為十五運會馬術賽事提供技術支援；同時支持官方活動、義工服務、賽事宣傳推廣等工作。

Jessie已經成功撲飛準備入場支持部分十五運會賽事，同全港市民一起為港隊打氣，期待他們在比賽場上發揮最佳表現，為香港爭光！

（資訊）

