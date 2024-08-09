【繞場一週】馬會足球暑期班 近萬名足球小將參與

一到暑假，又是一班足球小將出動的時候！每年深受家長和小朋友歡迎的「賽馬會青少年足球發展計劃－暑期推廣」已於上月啟動，今年有近萬名兒童及青少年參與，Jessie留意到今年新設有兄弟姊妹班，參加者可以與其兄弟姊妹一同參與課程，讓更多小朋友享受足球的樂趣。

這個由中國香港足球總會舉辦的大型青少年足球推廣計劃，是香港賽馬會慈善信託基金捐助推動本地體育發展的項目之一，至今已舉辦逾十年。計劃自今年七月開始，為近一萬名約3至16歲兒童及青少年提供足球訓練課程，並透過小型比賽學習和實踐足球技術。看似簡單的足球訓練不但可以訓練體能，更能加強學童的溝通能力和紀律。Jessie看到不少家長一同參與親子班，與子女互動和享受運動的快樂時光。今年更設有兄弟姊妹班，增進兄弟姊妹間的手足情誼，同時培養小朋友的團體合作意識。