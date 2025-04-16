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2025-04-16 07:30:00
日報

【繞場一週】馬會足球計劃啟發潛能　曼聯名宿加持

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約基憶述自己六歲時已愛上足球，除了吃飯和睡覺，生活就只有足球；寧願犧牲玩樂的時間也要練習。

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約基對於學生們的熱情大感興奮，更笑言他與學生的年紀相距甚大，但感受到香港學生對足球的熱愛。

曼聯將於下月訪港對戰港足，其名宿約基（Dwight Yorke）近日提早來港與球迷會面，Jessie知道他更到訪「賽馬會學界足球發展計劃」（「計劃」）的夥伴學校，與師生以球會友，大受歡迎。

身為紅魔鬼「黑雙煞」之一的約基，周一甫到達東華三院蔡榮星小學即被大批學生包圍，他們早有準備帶同約基的照片，甚至球衣向他索取簽名，而約基亦有求必應於空檔期間逐一簽名。他更落場與25名來自足球隊的學生切磋球技，絕不欺場。

約基大讚小球員的球技出色，相信他們從小培養對足球的興趣，保持這份激情，將來在足球路上定必能發揮所長。來自千里達的他又鼓勵香港學生，雖然香港和千里達一樣人口較，但只要對兒童和青少年有專業的足球培訓，也可培育出色的足球員，因此這「計劃」十分重要。

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馬會與曼聯自2013年起合作推出「計劃」，將一套以「啟發」和「鼓勵」為本的訓練模式引入本地校園，激發夥伴學校老師及校隊教練的潛能，提升年輕一代的體能、心智及社交能力，一同「足」動潛能。

參與「計劃」的東華三院蔡榮星小學教師施霆烽跟Jessie分享，「計劃」著重快樂足球的重要性，今次約基到校交流正好擴闊了學生的視野，令他們對國際體育活動加深了解。
(資訊)

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