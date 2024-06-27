【繞場一週】馬會足球領袖計劃啟發青少年潛能

六名優秀學員獲選赴曼徹斯特交流，並於結業禮上與馬會品牌及數碼市場事務部主管曾寶榮（左一）等嘉賓合照。

學員籌辦社區足球嘉年華，將他們在計劃中所學的技能回饋社區。

第九屆「賽馬會青少年足球領袖計劃」於上周六舉行結業禮，見證學員順利完成為期約半年的課程。Jessie得悉，計劃中的六名優秀學員更即將啟程前往曼徹斯特交流，擴闊視野。

「賽馬會青少年足球領袖計劃」由馬會主辦、東華三院協辦，並獲曼聯支持。該計劃於上周六舉行結業禮，並向學員頒發證書，其中三名學員亦獲頒「最佳進步獎」。此外，結業禮上公布了六名優秀學員名單，他們在計劃中憑藉最優異的表現脫穎而出，獲選於八月前往英國曼徹斯特，進行交流及組織社區足球服務，裝備他們日後成為社區領袖。

計劃的六位優秀學員來自五湖四海，個別學員目前更效力於本地球隊。他們均展現出積極的態度及卓越的領導能力，經常鼓勵其他學員及細心聆聽他人意見，引領團隊持續成長並邁步向前。

馬會於2014年推出該計劃，今年從全港招募約60名15至19歲的青少年，透過初級足球教練課程、自我挑戰工作坊及社區足球服務等活動，訓練青少年的體能、心智及社交能力，並提升他們的領導才能。計劃亦邀請不同領域的專業人士擔任星級導師，向學員分享經驗及傳授溝通技巧。

Jessie深信計劃有助啟發學員潛能，培育他們成為未來社會棟樑。希望學員能運用所學到的知識及技能回饋社會，同時鼓勵更多青少年加入計劃，並推動足球運動發展。

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