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2024-06-13 07:30:00
日報

【繞場一週】馬會飲食及會所營運 招人才

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五名現職馬會員工分享體會。

求職者佳音。Jessie知道，香港賽馬會旗下馬場飲食及會所營運部門，本月稍後將舉辦三個招聘會，聘請包括餐飲服務、廚務、管事及工程等職位。現職馬會員工教路，除了行業知識和溝通技巧，面試期間求職者若能展現自信和對工作的熱誠，有助提高受聘機會

入行18年、現職馬會菜式主廚的「炳強哥」，在馬會由大廚做起，逐步晉升至目前的崗位。馬會中廚團隊逾80人，從餐單設計到品質監控，以至人力資源管理、跨部門協調及行政工作， 都是他工作的範圍，難怪他說：「馬會最大吸引力，係畀到資源員工發展個人事業。」對於求職者應如何裝備自己，他認為當馬會的廚師不但需要精湛的廚藝，還要具備基本英語水平、電腦知識以及與顧客溝通的技巧。

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Billy當年加入馬會擔任侍應時，公司安排同事擔任他的Buddy（夥伴），協助了解和熟習工作流程和注意事項。他建議求職者面試時展現工作熱誠，經驗尚淺的年輕人到不同食肆用餐時，不妨細心觀察侍應們的工作，從中學習。

同樣任職侍應， Michael六年前加入馬會時，上司因應他個性較為內向，特意安排他與顧客和同事多加溝通，現時他已學懂餐酒與食物配搭、菜單安排等知識，去年晉升至高級侍應，目前正努力準備晉升部長的考核。任職維修技術員的King表示，公司設有員工休息室和健身室等，表現了馬會對員工的關懷。擔任廚房清潔雜務員的小蘭認為，馬會具彈性的工作時間，令她即使由兼職轉為全職員工後，在上班前或下班後還有時間替家人煮飯，可以無「後顧」之憂，更專心工作

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