【繞場一週】馬會飲食及會所營運 招人才

求職者佳音。Jessie知道，香港賽馬會旗下馬場飲食及會所營運部門，本月稍後將舉辦三個招聘會，聘請包括餐飲服務、廚務、管事及工程等職位。現職馬會員工教路，除了行業知識和溝通技巧，面試期間求職者若能展現自信和對工作的熱誠，有助提高受聘機會。

入行18年、現職馬會菜式主廚的「炳強哥」，在馬會由大廚做起，逐步晉升至目前的崗位。馬會中廚團隊逾80人，從餐單設計到品質監控，以至人力資源管理、跨部門協調及行政工作， 都是他工作的範圍，難怪他說：「馬會最大吸引力，係畀到資源員工發展個人事業。」對於求職者應如何裝備自己，他認為當馬會的廚師不但需要精湛的廚藝，還要具備基本英語水平、電腦知識以及與顧客溝通的技巧。