【繞場一週】馬會馬術隊　杭州亞運穿銀戴銅

馬會馬術隊共有九名成員出戰今屆亞運會，參加盛裝舞步賽、三項賽及場地障礙賽，是中國香港首次於三個項目同時出戰個人及團體賽事。

杭州亞運會圓滿閉幕，中國香港代表團今屆成績驕人，共取得53面獎牌。當中代表中國香港出戰的馬會馬術隊亦表現出色，勇奪一銀一銅，為港爭光，更是中國香港在亞運馬術項目取得最多獎牌的一屆，創下馬術新里程。

馬會馬術隊成員蕭頴瑩在盛裝舞步賽個人項目摘下銀牌，是她繼2018年後再次站上亞運頒獎台；她夥拍何苑欣和陳萃彥，則在盛裝舞步團體賽奪得銅牌，是全場唯一全女班應戰。今次是中國香港歷來首面亞運會盛裝舞步團體賽獎牌，而隊中的陳萃彥更是首度出戰亞運。

身為「五朝元老」的蕭頴瑩，獲頒兩個獎牌時亦不禁感動落淚， Jessie在電視機前也為之感動。賽後她解釋，今屆是她首次有「隊友」一起參加盛裝舞步團體賽，並希望亞運的經歷能吸引更多青少年接觸馬術，以及證明只要努力，一切都有可能。

馬會主席兼中國香港馬術總會會長利子厚亦形容，盛裝舞步團體賽這個亞運馬術「第一獎牌」是「零的突破」，除了是對騎手的認同，亦肯定馬會專業團隊在運動員背後不辭勞苦的努力。

為進一步支持本港體育發展，馬會早前推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，表揚於大型運動會中奪得佳績的運動員。今次捧獎而歸的馬會馬術團隊和蕭頴瑩，將分別獲發50萬港元現金奬勵。再次恭喜馬會馬術隊！

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