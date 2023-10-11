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2023-10-11 07:30:00
日報

【繞場一週】馬會馬術隊　杭州亞運穿銀戴銅

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馬會馬術隊共有九名成員出戰今屆亞運會，參加盛裝舞步賽、三項賽及場地障礙賽，是中國香港首次於三個項目同時出戰個人及團體賽事。

（右一起）陳萃彥、何苑欣和蕭頴瑩勇奪杭州亞運馬術盛裝舞步團體賽銅牌，獲馬會主席兼中國香港馬術總會會長利子厚頒發頒獎花束。

杭州亞運會圓滿閉幕，中國香港代表團今屆成績驕人，共取得53面獎牌。當中代表中國香港出戰的馬會馬術隊亦表現出色，勇奪一銀一銅，為港爭光，更是中國香港在亞運馬術項目取得最多獎牌的一屆，創下馬術新里程。

馬會馬術隊成員蕭頴瑩在盛裝舞步賽個人項目摘下銀牌，是她繼2018年後再次站上亞運頒獎台；她夥拍何苑欣和陳萃彥，則在盛裝舞步團體賽奪得銅牌，是全場唯一全女班應戰。今次是中國香港歷來首面亞運會盛裝舞步團體賽獎牌，而隊中的陳萃彥更是首度出戰亞運。

身為「五朝元老」的蕭頴瑩，獲頒兩個獎牌時亦不禁感動落淚， Jessie電視機前也為之感動。賽後她解釋，今屆是她首次有「隊友」一起參加盛裝舞步團體賽，希望亞運的經歷能吸引更多青少年接觸馬術，以及證明只要努力，一切都有可能。

馬會主席兼中國香港馬術總會會長利子厚亦形容，盛裝舞步團體賽這個亞運馬術「第一獎牌」是「零的突破」，除了是對騎手的認同，亦肯定馬會專業團隊在運動員背後不辭勞苦的努力。

為進一步支持本港體育發展，馬會早前推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，表揚於大型運動會中奪得佳績的運動員今次捧獎而歸的馬會馬術團隊和蕭頴瑩，將分別獲發50萬港元現金奬勵。再次恭喜馬會馬術隊！

(資訊)

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