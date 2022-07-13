【繞場一週】馬會「小龍馬」展 進駐炮台山東岸公園

約50位來自保良局及東華三院屬下中、小學的學生上月齊集沙田馬場，於「小龍馬」正式展出前，發揮創意為「小龍馬」雕塑注入生命。

為紀念香港特區成立25周年，馬會自上月起推出「與你並肩．昨天．今天．每一天」活動，一直馬不停蹄舉辦及支持連串項目，展現馬會多年來對香港的貢獻。其中「小龍馬．遊香港」藝術展日前正式啟動，完成於大館首站的展覽後，一眾小龍馬近日移師到位於炮台山的維港海濱東岸公園主題區展出，展期至8月31日。Jessie日前已率先到場，與一眾不同大小、不同設計的小龍馬雕塑打卡！

由藝術家馬興文帶領學生創作的小龍馬藝術作品，早前連同「與你並肩每一天」巡迴展覽率先在大館展出，並舉行掲幕禮。「小龍馬．遊香港」藝術展是馬會為紀念香港特區成立25周年，同時啟發社區、特別是年輕人創作力而舉辦，期望透過帶領市民踏著藝術足跡，為社區注入創意和正能量。除了藝術展，馬會亦舉行「小龍馬．創藝傳城比賽」，透過全港中小學及幼稚園，邀請更多學生參與小龍馬的創作旅程。入圍作品更有機會參與小龍馬世界巡迴展覽，目的地包括北京、上海呢！

正如馬會行政總裁應家柏所說：「小龍馬活動為年輕人提供表達自己及發揮創意的機會。創作力是創新的關鍵，而創新對維持香港競爭力及長遠發展至為重要，與馬會核心價值之一『持續進步』的理念一致。」

除了維港海濱東岸公園主題區，小龍馬藝術展9月起會移師到沙田大會堂廣場繼續展出。想跟隨小龍馬的足跡發掘正能量，並了解馬會對其他社區項目的支持，可瀏覽「與你並肩．昨天．今天．每一天」活動網站了解。