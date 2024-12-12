【繞場一週】馬會「社區廚房」支持劏房家庭助人自助

劏房環境生活空間不足，影響住戶身心健康和下一代發展。Jessie 最近參加了一個由賽馬會「陽光計劃」舉辦的義工活動，認識了兩位參與計劃的街坊，了解到馬會早於2016年推出一系列「賽馬會社區廚房」項目，並於2017年支持成立第一個「社區廚房」─「賽馬會陽光鄰里互助中心」，除為劏房家庭提供延展生活空間和設施外，更透過凝聚街坊，協助居民建立社區鄰里關係與互助網絡，提升他們的抗逆力。
其中一位受惠者奇奇一家四口居住於劏房，她曾擔心家中狹小環境會影響孩子成長而心情低落，參加計劃後，她認識了一班同樣居於劏房的街坊，一同在「社區廚房」內一站式處理日常生活事務 ——在廚房一齊煮食、以實惠價格使用洗衣及乾衣設施。「社區廚房」不僅令孩子及奇奇多了生活空間，並豐富了他們的社交生活，後來奇奇更在中心擔任鈎織及插花班的義工導師，實踐助人自助。
另一位義工嫻女士同樣透過「社區廚房」改善生活。身為單親媽媽的她，從前因未能給予女兒更好的住屋環境而自責，但在「社區廚房」中她學到不同的知識和技能，現在除了擔任計劃的社區大使協助其他劏房居民外，更以導賞員身份向學生介紹劏房環境和分享居於劏房所遇到的問題，冀令青少年學懂得珍惜所有。
「賽馬會社區廚房」項目是香港賽馬會慈善信託基金跨代扶貧策略之一，除向居住環境空間不足人士提供支援，還包括食物援助、緊急救援、促進上流機會、消除發展差距、防止跨代貧窮、支持基層婦女。
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