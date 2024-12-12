【繞場一週】馬會「社區廚房」支持劏房家庭助人自助

劏房環境生活空間不足，影響住戶身心健康和下一代發展。Jessie 最近參加了一個由賽馬會「陽光計劃」舉辦的義工活動，認識了兩位參與計劃的街坊，了解到馬會早於2016年推出一系列「賽馬會社區廚房」項目，並於2017年支持成立第一個「社區廚房」─「賽馬會陽光鄰里互助中心」，除為劏房家庭提供延展生活空間和設施外，更透過凝聚街坊，協助居民建立社區鄰里關係與互助網絡，提升他們的抗逆力。

其中一位受惠者奇奇一家四口居住於劏房，她曾擔心家中狹小環境會影響孩子成長而心情低落，參加計劃後，她認識了一班同樣居於劏房的街坊，一同在「社區廚房」內一站式處理日常生活事務 ——在廚房一齊煮食、以實惠價格使用洗衣及乾衣設施。「社區廚房」不僅令孩子及奇奇多了生活空間，並豐富了他們的社交生活，後來奇奇更在中心擔任鈎織及插花班的義工導師，實踐助人自助。