【繞場一週】馬會「與你並肩每一天」

「小龍馬」藝術作品及「與你並肩每一天」巡迴展覽將於7月2至10日在大館展出。（圖片只供參考）

香港特區成立25周年，馬會亦揭開新的一章。Jessie知道，除了6月27日攪珠、估計頭獎基金達8,000萬元的六合彩回歸金多寶，及7月1日舉行的「香港共慶回歸25周年賽馬日」，馬會亦舉辦了一系列活動，展現馬會自1997年以來對香港的貢獻！

為紀念香港特區成立25周年，馬會特別推出「與你並肩．昨天．今天．每一天」活動，並特設活動網站，除了方便市民查看馬會在各區舉辦的精彩活動的詳情，亦回顧馬會及香港過去25年來發展的難忘時刻，及分享多個扣人心弦的人物故事，細說他們如何與馬會一起貢獻社會。馬迷亦可於網站重溫過去25年多個經典賽馬時刻，並投選「25年我最難忘賽馬時刻」。

其中「與你並肩每一天」巡迴展覽將於7月2至10日在大館展出，隨後會移師至全港多個地點巡迴展出。透過同時展出由藝術家馬興文與學生創作的「小龍馬」藝術作品及不同互動活動，展覽介紹馬會過去25年支持社會發展，與香港一同成長。

正如馬會主席陳南祿所說：「過去25年，馬會在世界級賽馬，以及對社會的慈善支援亦取得長足進步。馬會將繼往開來，為建設更美好社會盡心竭力。」馬會行政總裁應家柏亦說：「這些年來，馬會透過其獨特綜合營運模式，增加對社會的貢獻，並領導國際馬壇。馬會期望未來能夠作出更大貢獻，尤其是在大灣區發展世界級的馬產業。」

想了解活動詳情可以登入「與你並肩．昨天．今天．每一天」活動網站:

https://hkjc.com/withyou