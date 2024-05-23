【繞場一週】體育運動 喜與樂

Jessie一直十分認同體育運動鍛鍊的，不止是體能，還包括心智等方面。收到最新一期馬會刊物《駿步人生》，封面人物是特區政府體育專員黃德森，他在訪問分享如何透過運動得到喜樂與動力，覺得很有共鳴。
出身滑浪風帆運動員的黃德森，練就一身毅力與應變力， 讓他在不同崗位發揮所長。「每一次出海訓練，都是新的賽道，每一天都有不同風浪，因此不可因循，你要對應當日的風速變化、水流變化，去制定路線及訓練內容。」
馬會有份支持的體育學院，他當年便留下很多難忘的經歷。「尤其是那部室內賽艇機！那裡有個數字錶，教練一眼就看出你是否達標，然後科研人員會過來『拮』你耳朵收集數據，再比對讀數看有沒有進步，一切都無所遁形。」
黃德森讚揚「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」的成立，除了獎金的鼓勵，更大程度上是對運動員的認同。「馬會製造了機會，令社會認同這班運動員，日後父母不會阻止孩子做運動員，因為做運動員原來會被全港市民愛戴，做運動員原來可以代表中國香港隊，為香港、為國家作出貢獻；這樣的使命，不是每個人都有機會。」
在「新力軍」欄目，港隊歷來首名以資格賽冠軍奪得奧運單人帆船項目入場券的健兒貝俊龍（Nicholas Halliday），細說他衝擊今年夏天巴黎奧運獎牌的雄心。
足本內容敬請留意最新五月號（第49期）《駿步人生》。
https://charities.hkjc.com/charities/chinese/connect-and-join/striding-on.aspx
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