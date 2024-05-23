【繞場一週】體育運動 喜與樂

Jessie一直十分認同體育運動鍛鍊的，不止是體能，還包括心智等方面。收到最新一期馬會刊物《駿步人生》，封面人物是特區政府體育專員黃德森，他在訪問分享如何透過運動得到喜樂與動力，覺得很有共鳴。

出身滑浪風帆運動員的黃德森，練就一身毅力與應變力， 讓他在不同崗位發揮所長。「每一次出海訓練，都是新的賽道，每一天都有不同風浪，因此不可因循，你要對應當日的風速變化、水流變化，去制定路線及訓練內容。」

馬會有份支持的體育學院，他當年便留下很多難忘的經歷。「尤其是那部室內賽艇機！那裡有個數字錶，教練一眼就看出你是否達標，然後科研人員會過來『拮』你耳朵收集數據，再比對讀數看有沒有進步，一切都無所遁形。」