【繞場一週】鼓勵青年創「你」程

青年人有鴻鵠之志，亦須規劃航程，才能鵬程萬里。Jessie近日參加了「賽馬會鼓掌· 創你程」論壇，欣見多位來自香港和海外的知名講者，共同為青年的生涯發展分享真知灼見。
Jessie得知，這個爲期兩日的論壇是「賽馬會鼓掌•創你程計劃」旗下的大型活動，主題演講由經濟合作暨發展組織教育與技能局主任Andreas Schleicher闡述未來的教育如何成就學生探索多變的未來。他建議學校可採取更主動角色，讓學生更早認識未來的工作世界，讓他們對多元出路有更多理解，從而促進職學接軌，提高學生的幸福感。論壇會場亦設有由青年主導設計的主題展覽及舞台表演，以及一系列互動工作坊和交流環節。
這個旨在推動本地青少年生涯發展，支援他們由學校順利過渡至職場的「賽馬會鼓掌•創你程計劃」，是由馬會慈善信託基金策劃及捐助。計劃自2015年推行至今，已為10萬名學生和3萬名青年人提供生涯發展支援，培訓超過6,000名老師和超過5,000名社工。由計劃制定出的「香港生涯發展自評基準」，亦獲教育局認同能有效協助學校在相關工作上達致國際水平。教育局並計劃在2025學年起，在全港中學引入該自評基準的網上平台。
一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對這計劃的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，為社會創造就業機會，並帶來稅收及慈善捐款。
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