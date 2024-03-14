【繞場一週】鼓勵青年創「你」程

香港特別行政區政府民政及青年事務局局長麥美娟（右二）、馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士（左二）、「賽馬會鼓掌 • 創你程計劃」督導委員會主席施穎茵（右一）及論壇的青年代表連佳麗（左一）為一連兩天的「鼓掌．創成功你程」論壇揭開帷幕。

青年人有鴻鵠之志，亦須規劃航程，才能鵬程萬里。Jessie近日參加了「賽馬會鼓掌· 創你程」論壇，欣見多位來自香港和海外的知名講者，共同為青年的生涯發展分享真知灼見。

Jessie得知，這個爲期兩日的論壇是「賽馬會鼓掌•創你程計劃」旗下的大型活動，主題演講由經濟合作暨發展組織教育與技能局主任Andreas Schleicher闡述未來的教育如何成就學生探索多變的未來。他建議學校可採取更主動角色，讓學生更早認識未來的工作世界，讓他們對多元出路有更多理解，從而促進職學接軌，提高學生的幸福感。論壇會場亦設有由青年主導設計的主題展覽及舞台表演，以及一系列互動工作坊和交流環節。