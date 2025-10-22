【繞場一週】Now United在港首演 於跑馬地馬場勁歌熱舞

由香港賽馬會與 XIX Entertainment聯合策劃的「星動發展計劃」，成功將國際流行音樂組合Now United帶來香港。Jessie向來關注Now United在港動向，更得知Now United正密鑼緊鼓準備推出新歌《Giddy Up》。
香港賽馬會「星動策展大使」郭富城（Aaron）近日再次特意抽空親臨錄音室，細聽新歌之外，更向他們分享一些錄音上的技巧，並對Now United個別成員的演唱方法，也作細意分析，賦予稱讚之餘更給予寶貴意見，包括代表中國香港的新成員曾家瑩（Ariel）、來自巴西的Desirée Santos及來自北京的王南鈞（Krystian）。當中Aaron提議Ariel：「部份歌詞可以嘗試用氣聲演繹，加入一點神秘感和型格。」Ariel經指導後，演繹出來的感覺真的甚見效果，Aaron讃其領悟力甚高。由於新曲靈感與馬有關，最後Aaron更與眾人擺出騎馬甫士合照，打成一片。
早前，Now United首度於香港作公開演出，於跑馬地馬場「Happy Wednesday」活動中擔任表演嘉賓，現場氣氛火熱。Now United一連演出兩首人氣歌曲《It's One Love》及《Wave Your Flag》，於場內觀眾及馬迷面前勁歌熱舞，輕快的節奏帶動了全場氣氛，觀眾紛紛隨著音樂搖擺。同時，現場播放他們首次在香港拍攝、網上觀看量在歌曲推出僅僅一週內已超過200萬的《Beautiful World》MV，歌曲主題圍繞團結、希望與香港的活力，充分展現這座城市的多元魅力與動感精神。Jessie與眾多粉絲在台下欣賞表演，不僅感受到「Happy Wednesday」的歡樂氣氛，更深刻體驗到國際級舞台演出的感染力。
