【繞場一週】Now United新歌MV於馬場取景 立即參與新歌舞蹈挑戰

由香港賽馬會聯同XIX Entertainment策劃的「星動發展計劃」，將國際流行音樂組合Now United帶到香港。以馬匹為靈感，於跑馬地馬場取景拍攝MV的Now United第二首全新單曲《Giddy Up》已於YouTube正式上架，更於早前在中環大館舉行MV首播儀式，現場有近百位KOL及粉絲們出席活動。Jessie與朋友有幸到場與Now United近距離互動，更即場大玩舞蹈挑戰，盡情投入音樂與舞蹈的魅力，掀起全場高潮。新歌發佈當晚更於沙田馬場作公映，現場反應熱烈，氣氛高漲。
節奏明快、旋律上口的全新單曲《Giddy Up》靈感源自對馬匹的熱愛，歌詞形容馬匹的動態、速度及與人之間的連結。Jessie留意到《Giddy Up》的編舞生動地表現馬匹的動態，正如賽道上的駿駒一樣，完美展現了Now United與馬匹的活力及正能量。
Now United於日前發起#GiddyUpDanceChallenge舞蹈挑戰，邀請全球粉絲一起跟著《Giddy Up》的精選舞步拍攝並提交舞蹈影片。六位舞蹈出眾的優勝者將有機會親臨於12月14日舉行的「浪琴香港國際賽事2025」。作為Now United的粉絲，Jessie當然要把握機會與朋友一起挑戰新歌舞蹈，期待能在現場欣賞Now United的震撼表演！
