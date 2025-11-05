【繞場一週】Now United新歌MV於馬場取景 立即參與新歌舞蹈挑戰

《Giddy Up》MV已於馬會及Now United的YouTube頻道上架。

Now United於日前發起#GiddyUpDanceChallenge舞蹈挑戰，邀請全球粉絲一起跟著《Giddy Up》的精選舞步拍攝並提交舞蹈影片。六位舞蹈出眾的優勝者將有機會親臨於12月14日舉行的「浪琴香港國際賽事2025」。作為Now United的粉絲，Jessie當然要把握機會與朋友一起挑戰新歌舞蹈，期待能在現場欣賞Now United的震撼表演！

