熱門搜尋:
壽司郎 黃明志 全運會 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-11-05 07:30:00
日報

【繞場一週】Now United新歌MV於馬場取景 立即參與新歌舞蹈挑戰

分享：

國際流行音樂組合Now United、馬會客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋（前左）、舞蹈總監Nicky Andersen（前右），與眾嘉賓及粉絲出席新歌《Giddy Up》MV首播儀式。

《Giddy Up》MV已於馬會及Now United的YouTube頻道上架。

由香港賽馬會聯同XIX Entertainment策劃的「星動發展計劃」，將國際流行音樂組合Now United帶到香港。以馬匹為靈感，跑馬地馬場取景拍攝MVNow United第二首全新單曲Giddy Up已於YouTube正式上架，更於早前在中環大館舉行MV首播儀式，現場有近百位KOL及粉絲們出席活動。Jessie與朋友有幸到場與Now United近距離互動，更即場大玩舞蹈挑戰，盡情投入音樂與舞蹈的魅力，掀起全場高潮。新歌發佈當晚更於沙田馬場作公映，現場反應熱烈，氣氛高漲。

節奏明快、旋律上口的全新單曲《Giddy Up》靈感源自對馬匹的熱愛，歌詞形容馬匹的動態、速度及與人之間的連結。Jessie留意到《Giddy Up》的編舞生動地表現馬匹的動態，正如賽道上的駿駒一樣，完美展現了Now United與馬匹的活力及正能量。

adblk5

Now United於日前發起#GiddyUpDanceChallenge舞蹈挑戰，邀請全球粉絲一起跟著《Giddy Up》的精選舞步拍攝並提交舞蹈影片。六位舞蹈出眾的優勝者將有機會親臨於1214日舉行的「浪琴香港國際賽事2025」。作為Now United的粉絲，Jessie當然要把握機會與朋友一起挑戰新歌舞蹈，期待能在現場欣賞Now United的震撼表演！

追蹤馬會社交平台@hkjcentertainment，了解馬會最新娛樂活動資訊。

(資訊)

 

追蹤am730 Google News