【繞場一週】U16女足赴英以球會友

英超足球向來受香港球迷歡迎，能夠到英超勁旅大本營參觀，甚至與當地球員切磋交流，相信是不少球迷的夢想！Jessie就留意到香港賽馬會與曼聯上月安排香港U16女子足球代表隊前赴英國曼徹斯特，進行為期九日的交流之旅，親身體驗與觀摩外國的訓練及比賽方式，擴闊眼界。

適逢「賽馬會青少年足球發展計劃」與曼聯合作十周年，同時冀兩地青少年透過足球「以球會友」，是次行程香港U16女足代表隊深入英格蘭國家隊訓練基地St. George’s Park以及曼聯主場奧脫福球場，體驗當地的訓練設施和配套。能夠在這九天時間全程投入足球訓練，U16女足球員盧靜怡最欣賞教練的風格：「這裡的教練特別懂得鼓勵我們，亦很主張球員在踢球時要具備自信心。」

除了接受專業訓練，港隊亦親身觀賞曼聯女子隊作客雷丁女子隊賽事，更與當地的球隊作文化交流和進行友誼賽，行程緊湊豐富。其中在與曼聯女子U16青年軍的友誼賽，港隊首場落敗後，曼聯足球學校香港總教練奧拜恩 (Christopher O’Brien) 勉勵她們要重新定義「勝利」：「比數只是數字，對你們來說，『勝利』更是你們在每次比賽中學到甚麼。成功往往是取決於長遠的願景，不用太擔心眼前的事，盡情享受比賽。」

翌日，港隊再戰並以1比0取勝，女足的成長，就在眼前。這亦正是「賽馬會青少年足球發展計劃」的宗旨，期望透過足球，讓香港年輕一代擁抱每個學習機會和提升自我，日後無論在個人或者球場上，都創造無限可能並向夢想進發。Jessie希望香港U16女足keep住團火，繼續勇敢追夢！即到香港賽馬會青少年足球發展計劃YouTube專頁，收看英國交流之旅的精華，支持香港女足。

香港賽馬會青少年足球發展計劃YouTube專頁：https://www.youtube.com/c/HKJCYFD